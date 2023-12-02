السبت 02 ديسمبر 2023
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اقتصاد

عضو بالفيدرالي يوضح تحديات اقتصادية العام الجديد، وتأثير اقتصاد الصين على أمريكا

الفيدرالي الأمريكي،
الفيدرالي الأمريكي، فيتو

قال عضو البنك الفيدرالي الأمريكي في شيكاغو، أوستان جولسبي، أن معدلات التضخم تنخفض بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، بالمستويات المطلوبة.

 

مراقبة معدلات التضخم بهذا القطاع

وأضاف، أن البنك الفيدرالي الأمريكي يسير على النهج الصحيح لإعادة مستويات التضخم إلى المعدلات المستهدفة بواقع 2%، لافتًا إلى أن التضخم في قطاع الإسكان هو ما يتم مراقبته خلال الوقت الحالي.

 

تأثير اقتصاد الصين على الولايات المتحدة

وأشار جولسبي إلى أن سوق العمل الأمريكي قوي جدا، مؤكدًا على أن الانهيار الاقتصادي للصين قد يمثل أكبر خطر على الاقتصاد الأمريكي خلال العام القادم 2024.

 

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وكان رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أوضح خلال تصريحات له أمس الجمعة، أن الفيدرالي جاهز لزيادة التشديد النقدي لو لزم الأمر، لافتًا إلى أنه من السابق لأوانه المراهنة على بدء تيسير السياسة النقدية، كما أن مخاطر ارتفاع التضخم بقوة أو انخفاضه بقوة أصبحت متكافئة.

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وأشار إلى إن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية مرحب به، ولكن يجب أن يستمر هذا التراجع للوصول إلى المعدلات المستهدفة، وتحقيق النمو في الاقتصاد العالمي، خلال الفترة القادمة، وذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الجمعة، بحضور أعضاء البنك.

 

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