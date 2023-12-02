تعيين هشام ابو العزايم مدير إدارة الإشغالات بحي العمرانية

أصدر اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، قرار بتعيين هشام ابو العزايم مدير إدارة الاشغالات بحي العمرانية ٠

وكان المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم أصدر قرارا بتغيير مديري الإشغالات بالحي بمختلف القطاعات.

وقام بتعيين بديلا عنهم كل من عبد المنعم سعودي مدير إشغالات قطاع الجنوب ورجائي محمد مدير إشغالات قطاع المنشية وعمرو المعداوى مدير إشغالات قطاع هضبة الأهرام وعمرو صبحي مدير إشغالات قطاع الشمال.

تغيير مديري الإشغالات في مختلف قطاعات الهرم

وكان المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم أصدر قرارا بتغيير مديري الإشغالات بالحي بمختلف القطاعات.

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وقام بتعيين بديلا عنهم كل من عبد المنعم سعودي مدير إشغالات قطاع الجنوب ورجائي محمد مدير إشغالات قطاع المنشية وعمرو المعداوى مدير إشغالات قطاع هضبة الأهرام وعمرو صبحي مدير إشغالات قطاع الشمال.



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