محلل سياسي يكشف الأهداف الجديدة لإسرائيل في غزة بعد انتهاء الهدنة

قال منتصر عمران، المحلل السياسي والباحث في شئون حقوق الإنسان، إن مسار الحرب على غزة قبل الهدنة يختلف عما بعدها ولاسيما في الأهداف.

عودة إسرائيل للعدوان على غزة

وأكد عمران أن دولة الاحتلال الاسرائيلي عادت الى العدوان على غزة بعد الهدنة المؤقتة من أجل تحقيق أهداف متعددة على رأسها تنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهل غزة، لافتا إلى أن إسرائيل تحاول الضغط على مصر عن طريق أمريكا وحلفائها الأوروبيين لقبول فكرة التهجير، وهذا ما ترفضه مطلقا القيادة السياسية المصرية وتعتبره خطا أحمر مهما كانت المكاسب.

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وأشار المحلل السياسي إلى أن إسرائيل عادت للحرب اكثر شراسة عندما رأت وقوف أهل غزة مع المقاومة وظهر ذلك أثناء فرحة الأهالي أثناء تسليم المقاومة للمختطفين، كما قدمت حماس صورة أذهلت العالم عندما تم التسليم في وسط غزة التي ادعت إسرائيل انها وصلت لكل مكان فيها ومع ذلك لم تستطيع تحرير رهينة واحدة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 240 شهيد.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، قصف أكثر من 400 هدف في قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة مع حركة حماس قبل يوم.

وقال جيش الاحتلال إنه قصف أكثر من 50 هدفا في هجوم مكثف في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة، مؤكدا مشاركة قوات جوية وبحرية وبرية في الضربات.

انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل

وانتهت الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة مصرية وقطرية، صباح أمس الجمعة، دون الإعلان عن تمديدها.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

وجرت في الأيام السبعة الماضية، 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.

أول تعليق من حركة حماس على انتهاء الهدنة

وحملت حركة حماس الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال مسؤولية استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء والمصابين من الفلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحفي أمس: "بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".

وأضاف البيان، "يتحمل المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ممثلا بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته المسؤولية عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة".

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي الولايات المتحدة بمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الحرب من دون أي اعتبار لقوانين الحروب والقوانين الدولية والإنسانية.