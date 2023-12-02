السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

الأهلي يتجه للقاهرة بعد خوض لقاء يانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا (صور)

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

غادرت بعثة النادي الأهلي فندق الإقامة بالعاصمة التنزانية دار السلام متجهة نحو القاهرة بعد التعادل أمام يانج افريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وينتظر الأهلي مباراة قوية في الجولة المقبلة أمام  شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

 

 

 مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو

أحداث مباراة الأهلي ويانج أفريكانز 

بدأ اللقاء قويًّا وظلت الكرة حائرة بين الأهلي ويانج أفريكانز في متوسط الميدان.

وبعدها بدأ فريق يانج أفريكانز في السيطرة على الكرة لكن دون خطورة حقيقة على مرمى محمد الشناوي.

اعتمد النادي الأهلي على التحولات الهجومية في ظل سيطرة يانج أفريكانز على الكرة وشكل خطورة عن طريق كهربا والشحات وبيرسي تاو.

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وكاد الأهلي يخطف هدف التقدم في الدقيقة 43 عن طريق تصويبة من حسين الشحات ولكن ارتطمت بدفاع يانج أفريكانز.

وتلقى ياسر إبراهيم أول بطاقة صفراء في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بشكل مختلف وسيطر على الكرة وكاد يسجل الهدف الأول في الدقيقة 46 عن طريق كهربا ولكن صوبها اللاعب فوق العارضة.

وفي الدقيقة 50 تجاوز كهربا حارس يانج أفريكانز وصوبها ولكن أخرجها مدافع يانج أفريكانز من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 59 صوب حسين الشحات كرة قوية ولكن جاءت بجوار القائم الأيمن لحارس يانج أفريكانز.

وأجرى مارسيل كولر تبديلين لدعم الفريق بنزول كريم فؤاد وعمرو السولية وخروج مروان عطية وحسين الشحات.

وفي الدقيقة 74 انفرد كريم فؤاد بمرمى يانج أفريكانز ولكن تصدى الحارس لتصويبته الأرضية.

وسجل بيرسي تاو هدف الأهلي الأول للنادي الأهلي في شباك يانج أفريكانز في الدقيقة 86.

ثم سجل يانج أفريكانز هدف التعادل في شباك النادي الأهلي بالدقيقة 90، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

 

تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

في خط الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول.

في خط الوسط: ديانج، مروان عطية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: كهربا، تاو، الشحات. 

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

 

تشكيل يانج أفريكانز

وكان ميجيل جاموندي، المدير الفني لفريق يانج أفريكانز التنزاني، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي  فى المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية لدور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.

الحارس: دجيجيو ديارا.

الدفاع: كواسي أتوهولا – ديكسون جوب – إبراهيم حمد – لوماليسا موتامبالا.

الوسط: ماكسي نزينجيلي – خالد أوتشو – باكاري موامنيتو – باكوم زوزوا.

الهجوم: ستيفان كي – كيليمونت مزيزي.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 
مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

 

مواجهات الأهلي أمام يانج أفريكانز

الأهلي واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات قبل لقاء اليوم، حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر في مباراة واحدة.

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

وفي الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

وأخيرًا لعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 
مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 
مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

الأهلي يفوز على ميدياما الغاني

وحقق الأهلي الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

يانج أفريكانز يخسر أمام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج أفريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

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