الخميس 30 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أعراض تضخم اللحمية عند الأطفال وطرق علاجها

اعراض تضخم اللحمية
اعراض تضخم اللحمية عند الأطفال،فيتو

أعراض تضخم اللحمية عند الأطفال، تضخم اللحمية أمر منتشر عند الأطفال، ويمكن أن تتضخم اللحمية بسبب العدوى أو قد تتضخم منذ الولادة

ما هي اللحمية؟

واللحمية هي غدد تقع خلف الأنف فوق سقف الفم، ويمكن أن تسبب الشخير ومشاكل في التنفس

واللحمية جزء من الجهاز المناعي لجسم الإنسان وتساعد هذه الغدد في احتجاز الجراثيم التي تدخل الأنف أو الفم، في محاولة لمنع العدوى بحسب موقع Medical News Today

ويزداد حجم اللحمية حتى يبلغ الطفل 6 سنوات، ثم يتقلص ببط، وتختفي اللحمية عادة عندما يبلغ الشخص 16 عامًا، وتضخم اللحمية أمر نادر عند البالغين.

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أسباب تضخم اللحمية عند الأطفال

في معظم الأحيان، تتضخم اللحمية عندما يحاول الجسم محاربة العدوى، ويمكن أن تظل متضخمة، حتى بعد زوال العدوى.

ويعاني بعض الأطفال من تضخم اللحمية منذ الولادة، ويمكن أن تسبب الحساسية كما أن  اللحمية لدى البالغين يمكن أن تتضخم بسبب العدوى المزمنة أو الحساسية أو التلوث أو التدخين. والأقل شيوعًا هو تضخم اللحمية الناتج عن ورم سرطاني

أعراض  تضخم اللحمية عند الأطفال

 

لا يمكن للناس رؤية اللحمية من خلال النظر في الفم، لذلك لا يمكن معرفة ما إذا كانت متضخمة عن طريق البصر، يمكن للطبيب أن ينظر إلى اللحمية باستخدام مرآة خاصة أو كاميرا مضاءة 

تشمل علامات وأعراض تضخم اللحمية:

الشخير

توقف التنفس أثناء النوم

التنفس المتوتر أو الصاخب

نوم بدون راحة

التنفس عن طريق الفم أكثر من الأنف

رائحة الفم الكريهة أو جفاف الشفاه وتشققها نتيجة التنفس من الفم

سيلان الأنف المستمر

التهابات الأذن المتكررة

نزلات البرد المتكررة

تورم الغدد في الرقبة

النوم في وضع غير معتاد، بحيث يكون الرأس إلى الخلف والركبتين إلى الصدر بينما يكون الشخص مستلقيًا على الأمام

تشخيص اللحمية عند الأطفال

 

قد يستخدم الطبيب أداة تتكون من كاميرا مثبتة في نهاية منظار مضاء لفحص اللحمية يقومون بإدخال المنظار من خلال الأنف، كما قد يوصون بإجراء فحص دم للبحث عن العدوى

 

إذا كان الطفل يعاني من أعراض اضطراب النوم، فقد يوصي الطبيب بإجراء دراسة النوم،  يمكن أن يساعد هذا في تحديد ما إذا كانت الأعراض مرتبطة بصعوبات في التنفس أثناء النوم أو انقطاع التنفس أثناء النوم، والذي يحدث أحيانًا مع تضخم اللحمية.

تشمل عوامل خطر تضخم اللحمية:

التهابات متكررة في الرأس أو الحلق أو الأذنين

التهابات اللوزتين

وجود تضخم اللوزتين

نظرًا لأن اللحمية تتقلص عادةً عند البلوغ، فإن الأطفال هم الأكثر عرضة لهذا التوسيع.

اللحمية

 

علاج تضخم اللحمية عند الأطفال

 

 أفضل علاج يعتمد على عمر الطفل ومدى حجم اللحمية لديه.

 

قد يصف الطبيب المضادات الحيوية عندما تكون العدوى البكتيرية مسؤولة عن التضخم، قد يكون رذاذ الأنف الستيرويدي الموصوف طبيًا قادرًا على تقليل حجم اللحمية.

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إن تناول الأطعمة الصحية والحصول على قسط كافٍ من النوم وشرب الكثير من الماء يمكن أن يحافظ على عمل الجهاز المناعي بشكل جيد ويساعد في تقليل خطر تضخم اللحمية، كما أن النظافة الجيدة يمكن أن تساعد في الوقاية من العدوى، وفي بعض الحالات، يحتاج الأطفال إلى إزالة اللحمية.

 

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