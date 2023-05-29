جمال شعبان يحذر من الشخير والنوم المتقطع: يسبب مرضا خطيرا بالقلب والمخ

علاقة النوم بالقلب، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن فائدة النوم لصحة القلب، مؤكدًا أن النوم الصحي يحمي من جلطات القلب. وذلك بحسب دراسة أوروبية حديثة.

عدد ساعات النوم الصحي وعلاقته بالقلب

وعن علاقة النوم بالقلب قال الدكتور جمال شعبان إن النوم الصحي لا يزيد عن 8 ساعات، ولا يقل عن 5 ساعات يوميًا، مؤكدًا أن نوعية النوم مهمة جدًا لصحة القلب والمخ والأوعية الدموية، بشرط أن يكون النوم بدون قلق أو تقلب كثيرًا وبدون "شخير".



وأكد الدكتور جمال شعبان علاقة النوم بالقلب، وأهمية تطبيق آية "وجعلنا نومكم ثباتًا"، مشيرًا إلى أن الآية تعني النوم المستقر العميق، الذي يحافظ على صحة القلب.

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الشخير والنوم المتقطع يسبب أمراض خطيرة، فيتو

وقال الدكتور جمال شعبان عن أهمية النوم الصحي وعلاقته بالقلب: "النوم الصحي يحمي من جلطات القلب ليس أكثر من ٨ ساعات ولا أقل من ٥ ساعات.. والقيلولة brief nap قد تكون ذات قيمة مضافة، حسب دراسة أوروبية حديثة تابعت أكثر من ٣٤٠ ألف شخص"

نوعية النوم وأهميته في صحة القلب والمخ

أما نوعية النوم الصحي النافع لصحة القلب فقال جمال شعبان "ونوعية النوم Quality مهمة جدا لصحة القلب والمخ والأوعية الدموية النوم يجب أن يكون بدون قلق بدون تقلب كثير Without Restless leg بدون شخير مع تقطع في التنفس أثناء النوم Without Obstructive sleep apnea"

كما أكد جمال شعبان على أهمية النوم الصحي، الذي ذكر في القرآن "قال تعالي (وجعلنا نومكم سباتًا) فالنوم السبات المستقر العميق نعمة يمن بها المولي علي عباده صدق الله العظيم ونبيه الكريم"

تأثير الشخير والنوم المتقطع على صحة القلب والمخ

الجدير بالذكر أن بعض الدراسات الحديثة أكدت أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم تزداد لديهم خطورة الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكر والاكتئاب.



كما أشارت الدراسات أن معظم البالغين يحتاجون لمعدل سبع ساعات من النوم على الأقل في الليلة الواحدة، وطالبت بوضع جدولًا للنوم والتزم به عن طريق الذهاب للنوم والاستيقاظ في نفس الأوقات كل يوم.

وطالبت الدراسات باستشارة الطبيب في حالة حصول المرء على قسط كافٍ من النوم، ولكنه لا يزال يعاني من التعب طوال اليوم، للفحص والتحقق من الإصابة بانقطاع النفس "الانسدادي النومي"، الذي يمكن أن يزيد من خطورة الإصابة بأمراض القلب. وإحدي مؤشرات انقطاع النفس الانسدادي النومي، هو "الشخير" وما يصاحبه من توقف التنفس لفترات قصيرة أثناء النوم، والاستيقاظ من النوم مع محاولة التنفس.

70% من مرضى قصور القلب يعانون في النوم

جدير بالذكر أن حوالي 70% من مرضى قصور القلب، يعانون من بعض المضاعفات الخطيرة أثناء النوم، ما يجعلهم يشعرون بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ، وقد يصل الأمر إلى حد الوفاة، وفقًا لما جاء في موقع "أفري داي هيلث".

النوم غير الصحي يسبب مشكلات في القلب، فيتو

كما تؤكد الدراسات أن مرضى قصور القلب قد يعانون من بعض المشكلات الصحية أثناء النوم، ومنها (توقف التنفس أثناء النوم، والأكثر شيوعًا بين مرضى قصور القلب، ويحدث بسبب ارتخاء العضلات في الجزء الخلفي من الحلق أثناء النوم، ما يؤثر على سد مجرى الهواء جزئيًا أو كليًا.)



ويتسبب توقف التنفس أثناء النوم في انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، الأمر الذي يزيد من مستويات الأدرينالين في الجسم، ويؤدي ذلك بدوره إلى الاستيقاظ ليلًا.



وأشارت الدراسات الحديثة إلى معاناة مصابو قصور القلب، خاصةً أصحاب الوزن الزائد ومرضى الضغط، من ضيق التنفس أثناء النوم، ما يتسبب في الاستيقاظ ليلًا، ويمكن التغلب على تلك الحالة بالجلوس أو الوقوف عند الشعور بذلك.



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