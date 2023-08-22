القاتل الصامت.. أعراض وأسباب ضغط الدم المرتفع وطرق العلاج.. واحذر من 8 مضاعفات خطيرة 

ضغط الدم المرتفع، من الأمراض المزمنة، التي يمكن أن تصيب أي شخص، دون أن يدري أنه مصاب، نظرا لأن ضغط الدم المرتفع ليس له أعراض ويعرض المصاب به إلى عدة مخاطر إذا لم يعالج، وذلك لأن ضغط الدم المرتفع يمكن أن يسبب الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، وغيرها من المشكلات.

ما هو ضغط الدم المرتفع؟



اعراض ضغط الدم المرتفع

يحدث مرض ضغط الدم المرتفع عندما يندفع الدم بقوة على جدران الشرايين، ويؤدي ذلك إلى إتلاف الشرايين بمرور الوقت ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية، وفقًا لموقع “health”.

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يعرف ضغط الدم المرتفع في الأوساط العلمية والطبية، باسم "القاتل الصامت"؛ لأنه عادة لا تظهر له أي أعراض، لذلك، قد لا يدرك المريض أن هناك شيئًا خاطئًا، لكن الضرر لا يزال يحدث داخل جسمك.

قياس ضغط الدم

عند قياس ضغط الدم، نجد ان هناك رقمين، يتم تسجيلهما للقراءة:

الرقم العلوي، هو ضغط الدم الانقباضي، والذي يقيس الضغط على جدران الشرايين عندما ينبض قلبك أو ينقبض.

الرقم السفلي هو ضغط الدم الانبساطي، يقيس هذا الضغط على جدران الشرايين بين النبضات عندما يكون قلبك مسترخيًا.

كيف أعرف أنني أعاني من ضغط الدم المرتفع؟

يعد فحص ضغط الدم هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان ضغط الدم مرتفعًا، أم في معدلاته الطبيعية، يمكنك القيام بذلك من خلال متابعة قياسات ضغط الدم بانتظام، حتى لو كنت تشعر بصحة جيدة. لن تشعر بالمرض إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم. لذا، فإن هذه الفحوصات ضرورية ويمكن أن تنقذ الأرواح.

وإذا كان ضغط الدم لديك أعلى من المعدل الطبيعي، فسوف يوصي الطبيب المعالج بتغييرات في نمط الحياة أو الأدوية لخفض ضغط الدم.

ما هي علامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم؟

لا يسبب ارتفاع ضغط الدم أي علامات أو أعراض، لهذا السبب يطلق على "القاتل الصامت". يمكن أن يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم لسنوات ولا يعرف الإنسان ذلك.

عندما يكون ضغط الدم 180/120 ملم زئبقي أو أعلى، فقد يواجه المريض أعراض مثل الصداع أو خفقان القلب أو نزيف الأنف.

وعند ارتفاع ضغط الدم، لابد من التدخل السريع؛ لخفض ضغط الدم، تجنبا لمضاعفاته الخطيرة.

ما الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم؟

ليس لارتفاع ضغط الدم سبب واحد واضح، عادة، تتجمع العديد من العوامل لتسبب ذلك، تشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

1-أنماط الأكل غير الصحية (بما في ذلك النظام الغذائي الغني بالصوديوم).

2-نقص في النشاط الجسدي.

3-بعض الأدوية، بما في ذلك مثبطات المناعة ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، وحبوب منع الحمل.

4- أمراض الكلى

5-توقف التنفس أثناء النوم.

6- أمراض الأوعية الدموية الكلوية، وهي حالات تؤثر على تدفق الدم في شرايين وأوردة الكلى.

التدخين.

هل ارتفاع ضغط الدم وراثي؟

الجينات تلعب دورًا كبيرا في ارتفاع ضغط الدم. فإذا كان فرد أو أكثر من أفراد العائلة المقربين مصابًا بارتفاع ضغط الدم، فستكون أكثر عرضة للإصابة به أيضًا.

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ما هي عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم؟



تتضمن عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم ما يلي:

1-وجود أفراد من العائلة يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري.

2-أن تكون فوق سن 55..

3-الإصابة بحالات طبية معينة، بما في ذلك أمراض الكلى المزمنة، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وانقطاع النفس الانسدادي النومي أو أمراض الغدة الدرقية.

4-زيادة الوزن أو السمنة.

5-عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ.

6-تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم.

7- التدخين

مضاعفات ضغط الدم المرتفع

الإصابة بمرض ضغط الدم المرتفع، وعدم الالتزام بالعلاجات، والنظام الصحي المتوازن، قد يؤدي إلى حدوث العديد من المضاعفات الخطيرة، بما في ذلك:

1-مرض الشريان التاجي.

2-السكتة الدماغية.

3-النوبة القلبية.

4-مرض الشريان المحيطي.

5-أمراض الكلى والفشل الكلوي.

6-مضاعفات أثناء الحمل.

7-تلف العين.

8-الخرف.

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ما هي علاجات ضغط الدم المرتفع؟

تشمل علاجات ضغط الدم المرتفع، التغيير في نمط الحياة وتناول الأدوية، وفي بعض الحالات، من الممكن خفض ضغط الدم بدون دواء.

ضغط الدم المرتفع القاتل الصامت، فيتو

نصائح عامة لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي:

1-حافظ على الوزن الصحي، فمع التخلص من الوزن تبدأ معدلات ضغط الدم في العودة إلى معدلاتها الطبيعية.

2-اتباع نظامًا غذائيًا صحيًا، يعتمد على تناول الفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

3-تقليل الملح، وتحديدا ملح الصوديوم.

4-احصل على كمية كافية من البوتاسيوم، ويفضل من خلال الأطعمة التي تتناولها بدلًا من المكملات الغذائية.

ومن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم؛ الموز والأفوكادو والبطاطس (مع القشرة).

ممارسة الرياضة، ابدأ ببطء وبالتدريج، فيمكنك أن تبدأ وتصل إلى 150 دقيقة من التمارين الهوائية أسبوعيًا، تدريب المقاومة (مثل رفع الأوزان الخفيفة).

أطعمة تخفض ضغط الدم

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك أطعمة يمكن أن تعزز مستويات ضغط الدم الطبيعية وتدعم صحتك العامة، والتي تستعرضها في السطور التالية.

الزبادي غير المحلى

الزبادي يمكنه أن يخفض ضغط الدم، لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويرجع ذلك إلى كمياته العالية من المعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكلها معادن تساعد في تنظيم ضغط الدم.

التوت:

الفراولة والتوت غنيان بمركبات مضادة للأكسدة تسمى الأنثوسيانين. ربطت الأبحاث بين الأنثوسيانين وانخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

البنجر:

يحتوي هذا النبات الجذري على نسبة عالية من أكسيد النيتريك، وهو مركب ثبت أنه يقلل من ضغط الدم الانقباضي، جرب البنجر كطبق جانبي أو أضفه نيئًا إلى السلطات.

البطاطا:

مليئة بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف، ويعتبر هذا الطعام اللذيذ طريقة لذيذة لخفض ضغط الدم.

الخضار الورقي:

الكرنب، والسبانخ، واللفت، وغيرها من الخضروات الغنية بالنترات، يمكنها خفض ضغط الدم.

الأسماك الدهنية:

السلمون والماكريل مليئين بأحماض أوميحا 3 الدهنية الصحية للقلب وفيتامين د، وهي عناصر مغذية يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وانتظامه. فقط قم بتتبيل الفيليه المفضل لديك قليلًا، ثم أضف القليل من زيت الزيتون، واشويها في الفرن.

الحبوب الكاملة (خاصة الشوفان):

يحتوي الشوفان والحبوب الكاملة الأخرى على نوع من الألياف يسمى بيتا جلوكان، والذي قد يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

الموز:

موزة واحدة متوسطة الحجم تحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، الذي يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، الى جانب بعض الخضروات، التي تحتوي ايضا على البوتاسيوم، مثل الفاصوليا والطماطم والفطر

الكيوي: وفقًا لإحدى الدراسات، يمكن أن يساعد تناول ثلاث فاكهة الكيوي يوميًا في خفض ضغط الدم بشكل كبير.

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وأضافت الدكتورة هدى، أن هناك بعض النصائح الغذائية العامة، لخفض ضغط الدم المرتفع، وهي:

تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة.

الحد من المشروبات المحلاة بالسكر والحلويات.

الحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

تناول منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم.

تناول الأسماك والدواجن والفول والمكسرات والزيوت النباتية.

أطعمة يجب تجنبها مع ارتفاع ضغط الدم



أطعمة ترفع الضغط

كما استعرضت، بعض الأطعمة التي ترفع ضغط الدم بسرعة أو بمرور الوقت. والتي يجب تناولها باعتدال أو تجنبها تمامًا:

اللحوم الدهنية واللحوم المصنعة مثل السجق والسوسيس.

الوجبات الخفيفة المملحة مثل البسكويت ورقائق البطاطس

الشوربات والخضروات المعلبة

الطعام السريع

السمنة

رقائق البطاطس

الفشار المملح

المكسرات المملحة

منتجات الألبان كاملة الدسم

التوابل (كاتشب، تتبيلة السلطة)

الطعام مخلل في محلول ملحي