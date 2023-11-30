جمال شعبان يحذر من إهمال عادة يومية تتسبب في الإصابة بالجلطات والوفاة

وجبة الإفطار، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القومي للقلب، أهمية تناول وجبة الإفطار، مؤكدًا أن إهمالها يتسبب في السكتات القلبية العديدة، التي تسبب الوفاة، وخاصة مع انتشار حالات الموت المفاجئ الذي ينتشر حاليًا وخاصة بين الشباب.

أهمال وجبة الإفطار أيضًا تسبب الجلطات

أهمال وجبة الإفطار أيضًا تسبب الجلطات التي ينتج عنها الوفاة، حيث أكد الدكتور جمال شعبان أن الصفائح الدموية تكون نشطة في ساعات الصباح الأولى، وتناول الإفطار يقلل من تكوين الجلطات المسببة للوفاة.

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الافطار الصحي يساعد على العمل والنشاط، فيتو

وقال الدكتور جمال شعبان عن أهمية وجبة الإفطار: "أهمية وجبة الإفطار، الدراسات العلمية أكدت أن إهمال وجبة الإفطار يؤدي إلى ارتفاع معظم حالات السكتات القلبية والجلطات المسببة للوفاة".

سر انتشار الجلطات التي تسبب الوفاة

وعن انتشار الجلطات التي تسبب الوفاة بسبب إهمال وجبة الإفطار، قال الدكتور جمال شعبان: "في ساعات الصباح الأولى، حيث تكون الصفائح الدموية في ذلك الوقت أكثر نشاطًا، وتميل إلى تشكيل تجلطات‏، في حين أن تناول القليل من الطعام صباحًا"

وتابع جمال شعبان حديثه عن أهمية وجبة الإفطار قائلًا: "ربما يقلل من نشاط تلك الصفائح حيث تندفع كمية كبيرة من الدم إلى المعدة لإتمام عملية الهضم‏."

تناول وجبة الإفطار يقى الجسم من الجلطات، فيتو

وعن الآثار المترتبة على إهمال وجبة الإفطار، قال الدكتور جمال شعبان: "أشار الباحثون إلى أن إهمال وجبة الإفطار لا يؤدي بالضرورة إلى الوفاة‏، وإنما هناك أسباب أخرى تؤدي إلى ذلك ينبغي التعامل معها بوعى وحرص شديد‏، حيث يجب على مرضى القلب خاصة تناول إفطار خفيف وقليل الدسم"

وجبة الإفطار الصحية لمرضى القلب

وحدد الدكتور جمال شعبان إفطار مرضى القلب قائلًا: "يتكون من طبق صغير من الفول، وقطعة جبن قريش، وبيضة مسلوقة، كذلك يمكن تناول الزبادي والخبز الأسمر، وقطعة من الفواكه، مع البعد تمامًا عن الأكلات الدسمة والتوقف عن التدخين وتقليل كميات الملح المستخدمة فى الطعام‏، وممارسة رياضة المشي يوميًا‏‏"

إهمال وجبة الإفطار يسبب الجلطات، فيتو



يذكر أن الأبحاث الطبية الحديثة كشفت عن فوائد الإفطار، حيث أكدت أن وجبة الإفطار تمنح الجسم الطاقة، وخاصة وجبة الإفطار الصحية والمغذية، تُعد المصدر اللازم للطاقة، حتى تتمكن من القيام بوظائف الجسم في الصباح.

وأثبتت الأبحاث الطبية أن الأشخاص الذين اعتادوا على بدء يومهم بوجبة الفطور يكونون أكثر يقظة وأكثر تركيزًا خلال اليوم، كما يتمتعون بذاكرة أفضل وبحالة مزاجية أفضل.

وجبة الإفطار تساعد على العمل وإنقاص الوزن

كما أكدت الأبحاث الطبية أن الأشخاص الذين اعتادوا على تناول وجبة الإفطار يحظون بنشاط سليم للأمعاء، ويُعانون بشكل أقل من حدوث الإمساك، كما يعطي الإفطار الفرصة لاتباع نظام غذائي أكثر تنوعًا.

وأشارت الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين اعتادوا على تناول وجبة الإفطار قد يعملون طوال اليوم على تناول الأطعمة المتنوعة، يزيدون من استهلاكهم لبعض المكونات الغذائية الضرورية للحفاظ على صحتهم.

كما أكدت الدراسات أن الأشخاص الذين يهملون وجبة الإفطار يميلون إلى تناول طعام أكثر في الوجبة التالية، مع تناول المزيد من الوجبات الخفيفة خلال اليوم وذلك من أجل إشباع جوعهم، ومن الناحية الفسيولوجية، فالجسم يميل لتخزين كمية أقل من الدهون عند تناول وجبات أصغر، ومع تجنب الانقطاعات الطويلة بين وجبات الطعام، ما يقلل من وزن الجسم.

وكشفت الأبحاث أن تناول وجبة الإفطار يعمل على تحسين وتسريع عملية التمثيل الغذائي بنسبة 25% تقريبًا، وهذة العمليات حيوية ومسئولة عن إنتاج الطاقة داخل خلايا الجسم، عن طريق هدم المواد الغذائية التي يتم هضمها داخل الجهاز الهضمي وتحويلها إلى طاقة.



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