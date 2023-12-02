السبت 02 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الحوامدية

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية،فيتو

 ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، شخصين بالجيزة لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها. 

 

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أكدت قيام (حداد – سائق "توك توك" –مقيمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها متخذين من ورشة حدادة خاصة بالأول كائنة بدائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

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 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بالورشة وعثر بداخلها على ( 9 قطع أسلحة نارية – عدد من الطلقات النارية - قطع أجزاء سلاح مستخدمة فـى التصنيع - أدوات مستخدمة فـى التصنيع - مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية خاصة بالمتهم الثانى). 

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية  وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

 

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تصنيع الأسلحة النارية تصنيع الاسلحة قسم شرطة الحوامدية قطاع الأمن العام

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