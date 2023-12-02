ميرهان حسين عن المطربة مي فاروق: بقوم أقف احتراما لصوتك

أكدت الفنانة ميرهان حسين أنه تربطها علاقة صداقة قوية بالمطربة مي فاروق، معربة عن سعادتها البالغة بنجاحاتها الفترة الأخيرة.

ميرهان حسين ومي فاروق

ونشرت ميرهان حسين صورة برفقة مي فاروق علي حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت ميرهان قائلة:"انا وحبيبة قلبي، عظيمة الصوت والإحساس المحترمة الراقية مي فاروق، فخورة بيكي انك نجمة من بلدي مصرية موهوبة وسلطانة في الطرب، بتفرج عليكي وانا منبهرة وبسقف وبقوم اقف احترامًا لصوتك الفخم العظيم".

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و أضافت ميرهان :" حقيقي متعتينا في ليلة روائع السنباطي وابهرتينا ربنا يحميكي ويارب دايما ناجحة لأنك تستحقي كل التقدير يا صاحبة الصوت النادر وانا هاسميكي انا بقا (صوت مصر)".

ومن ناحية أخري كانت المطربة مى فاروق تألقت أثناء مشاركتها بحفل ليلة روائع الموسيقار رياض السنباطي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 بالمملكة العربية السعودية، وقدمت مى رائعة كوكب الشرق أم كلثوم ورياض السنباطي وهى أغنية “الأطلال” كاملةً وسط تفاعل جماهيري ضخم.