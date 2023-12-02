السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي ونظيره الأرميني يتوافقان على تعزيز التعاون السياحي والاقتصادي والأمني

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

التقى  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الأرميني "فاهاجن خاتشاتوريان"، وذلك على هامش انعقاد "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أكدا ما تتسم به العلاقات المصرية الأرمينية من خصوصية تاريخية على المستويين الرسمي والشعبي، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز الجهود القائمة لدفع مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً على الصعيد السياحي والثقافي والتجاري والاقتصادي والأمني، إلى جانب التباحث بشأن أبرز تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب القوقاز.

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وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في مدينة دبي. 
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

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