السبت 02 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الخيار، له فوائد علاجية وجمالية عديدة لذا أكثروا من تناوله

فوائد الخيار، فيتو
فوائد الخيار، فيتو

فوائد الخيار، الخيار من الخضراوات الشهيرة والمهمة الذي يعشقه الكبار والصغار لمذاقه المميز، وعادة يستخدم فى طبق السلطة أو بمفرده بجانب الأكلات المختلفة.

وفوائد الخيار، عديدة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، والخيار له أيضًا فوائد جمالية للبشرة والشعر.

 

أهمية تناول الخيار 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الخيار من الخضروات الخضراء الشهيرة والمهمة حيث يقدم كنوع من المقبلات بجانب الجبن والاكلات المهمة، كما يستخدم فى عمل السلطة الخضراء، ويحتوي الخيار على الماء بنسبة كبيرة ما يدفعنا لتناوله باستمرار.

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القيمة الغذائية الموجودة في الخيار 

واضاف السيد، أن الخيار له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ك، والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز ونسبة عالية من الألياف والبروتينات والكربوهيدرات.

فوائد الخيار، فيتو 

فوائد الخيار 

وتابع، أن من فوائد الخيار:

  • يعزز من جمال البشرة ونضارتها.
  • يشد البشرة ويحمى من التجاعيد والخطوط.
  • يغذى البشرة بما يحتاجه من عناصر غذائية مهمة.
  • يغذى الشعر ويرطبه ويساعد فى زيادة طوله وكثافته.
  • يساعد على علاج التهابات المعدة.
  • يقضى على حموضة المعدة.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي والعناصر الغذائية المهمة.
  • يعزز تنظيم إفراز الأنسولين بالجسم.
  • يخفف من آلام النقرس والتهاب المفاصل.
  • يساعد فى علاج حروق الشمس.
  • يساعد فى تعزيز صحة الجهاز الدورى
    يعمل على علاج انتفاخ العيون والهالات السوداء.
  • يساعد فى تقوية الاظافر ومنع تشققها.
  • يرطب البشرة ويعيد الحيوية لها.
  • يرطب الجسم ويحمي من مخاطر الجفاف والإجهاد الحراري فى الصيف.
  • يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لأنه قليل السعرات الحرارية وخالى من الدهون ويمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالى يساعد في إنقاص الوزن.
  • ينظم حركة الجهاز الهضمي.
  • يساعد فى علاج حصى الكلى والأملاح والتهابات البول.
  • يحارب السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم.
  • يقوي العظام والعضلات والأعصاب.
  • يخفض مستوى السكر بالدم.
  • يخفض مستوى الضغط بالدم.
  • يقضى على رائحة الفم الكريهة.
  • يساعد فى علاج الإمساك ويحمي من الإصابة به لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تنظف القولون وتطرد السموم.
  • يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • يحمى من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.
  • يحمى من خطر الإصابة بالجلطات.
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