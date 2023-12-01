فوائد حليب الصويا، قيمته الغذائية عالية ومهم لمرضى الحساسية

فوائد حليب الصويا، حليب الصويا من أنواع اللبن النباتية التي تصنع من الحبوب ويكون بديل للبن الحليب الطبيعي، وهو مناسب لبعض الفئات.

وفوائد حليب الصويا، عديدة حيث له قيمة غذائية عالية وهو مناسب لأصحاب أمراض الحساسية الذين يمنع عنهم شرب اللبن الطبيعي.

أهمية حليب الصويا

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن حليب الصويا من أنواع اللبن النباتي الذي يتم استخراجه من فول الصويا حيث يتم عصر الفول واستخراج اللبن منه، وهو مهم للفئات الممنوعة من تناول اللبن الحليب، وله قيمة غذائية عالية.

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القيمة الغذائية الموجودة في حليب الصويا

وأضاف السيد، أن حليب الصويا يحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والبروتينات وفيتامين ب، وهو بديل اللبن الحيواني، الذي ينصح به الأطباء لكثير من الأشخاص خاصة من يعانوا من حساسية اللاكتوز.

فوائد حليب الصويا، فيتو

فوائد حليب الصويا

وتابع، أن حليب الصويا له فوائد علاجية عظيمة تدفعنا لتناوله، ومن فوائد حليب الصويا:-

حليب الصويا غني بـ"الفيتوستروجين"، وهو عنصر يثبط إنتاج التستوستيرون في الرجال، والذي يرتبط مع بعض الأمراض، مثل سرطان وتضخم البروستاتا، كما أنه يزيد من معدل امتصاص الكالسيوم، والذي عادة ما يتباطأ مع التقدم في السن، وبالتالي فإنه يمنع فقدان كتلة العظام.

يحتوي حليب الصويا على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، التي يمكن أن تقلل امتصاص الأمعاء للدهون، مما يساعدك أكثر في التخلص من الوزن، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف، مما يجعلك تشعر بالامتلاء لفترة طويلة.

أظهرت الدراسات أن أولئك الذين يستهلكون حليب الصويا بشكل منتظم، أقل عرضة للإصابة بمرض هشاشة العظام.

حليب الصويا يحتوي على نسبة منخفضة من السكر، ومحتوى عالي من البروتين، مما يجعله مثالي لإنقاص الوزن.

حليب الصويا غني بالأحماض الدهنية الأوميجا 3 والأوميجا 6، كما يحتوي بمضادات الأكسدة النباتية، وجميعها مكونات ضرورية لتعزيز الأوعية الدموية وجعلها أكثر مرونة لمواجهة التغيرات في ضغط الدم، وبالتالي منعها من النزيف.

يقلل الكوليسترول، ويرجع ذلك إلى أن الأحماض الدهنية التي يحتوي عليها غير مشبعة، وبالتالي فإنه لا يحتوي على الكوليسترول، وأكثر من ذلك أنه يثبط يقلل من الكوليسترول في الدم.