فوائد البقدونس المغلي، مهم للصحة العامة وله قيمة غذائية عالية

فوائد البقدونس المغلي، البقدونس من الخضروات الورقية التي لها نكهة مميزة ويستخدم في طهي الأكلات المختلفة.

وفوائد البقدونس المغلي، عديدة لقيمتها الغذائية المهمة حيث يقدم كمشروب علاجي اشتهر بفاعليته فى تفتيت حصوات الكلى وعلاج التهابات المثانة والبول.

وتقول الدكتوة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن البقدونس المغلي من المشروبات الدافئة الشهيرة التي لها قيمة غذائية عالية وفوائد علاجية عديدة، وعادة يتم استخدامه في علاج حصوات الكلى، وكان يستخدم في الطب القديم.

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القيمة الغذائية الموجودة في البقدونس المغلي

واضافت منى، أن البقدونس المغلي له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز وحمض الفوليك والكولوروفيل وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين ه، ونسبة عالية من الألياف.

فوائد البقدونس المغلي، فيتو

فوائد البقدونس المغلي

وتابعت، أن من فوائد البقدونس المغلي:-

ينظم عملية الهضم وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على الكالسيوم.

يعزز من صحة العضلات ونموها وبنائها.

يساعد في الوقاية من أمراض الشيخوخة.

يحسن من الرؤية الليلية ويعزز النظر ويحسن من صحة الجلد.

يساعد في ترميم الخلايا بالجسم وإنتاجها.

يفتت حصوات الكلى ويدر البول ويساعد في علاج التهابات المثانة.

يقضى على رائحة الفم الكريهة لاحتوائه على الكلوروفيل الذي يقضي على البكتيريا المسببة لهذه الرائحة الكريهة.

يساعد في علاج عسر الهضم ويمنع الإصابة بالإمساك.

يخفض مستوى السكر بالدم وكان يستخدم كعلاج لمرضى السكر.

يعزز من صحة الجهاز العصبي.

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يساعد فى تعزيز صحة البشرة ويحافظ على شبابها ويمنع ظهور حب الشباب.

يقوي المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يعزز من صحة الكبد ويحفز من إنتاج العصارة الصفراوية التى تساعد فى هضم الدهون وطردها خارج الجسم وأيضا تسهل من عملية الهضم.

يساعد في مقاومة الجذور الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية وبالتالى تقلل فرص الإصابة بالأمراض السرطانية.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

يعزز من صحة الشعر لأنه يمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الشعر.

يساعد على موازنة لزوجة الدم وبالتالي يقلل فرص الإصابة بالجلطات.