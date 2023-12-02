الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة وشمال إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفعيل صفارات الإنذار في شمال إسرائيل ومنطقة غلاف قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة".

وأضاف الجيش، أن صفارات الإنذار دوت في منطقة ديشون شمال إسرائيل.



في سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف منطقة ديشون شمال إسرائيل بصواريخ كاتيوشا.

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