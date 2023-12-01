الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي في سديروت والمستوطنات المحيطة بغلاف غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة.


وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت مبكر اليوم إن صفارات الإنذار انطلقت في مناطق قريبة من الحدود مع غزة.
 

وقال موقع "واينت" العبري، إنه رغم التقارير التي تحدثت عن تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن صافرات الإنذار دوت في مدينة سديروت وفي مستوطنات جافيم وإيفز ونير المحيطة.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش إنه تم إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو غلاف غزة وقد اعترضتها القبة الحديدية.

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يأتي ذلك، بينما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤولين مصريين اليوم الجمعة بأن إسرائيل وحركة "حماس" اتفقتا على تمديد الهدنة المؤقتة ليوم ثامن.

 

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