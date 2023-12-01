الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وصواريخ حماس في سماء عسقلان

صواريخ المقاومة الفلسطينية،
صواريخ المقاومة الفلسطينية، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، دوت صافرات الإنذار اليوم الجمعة، في تل أبيب وعسقلان وعدد من المدن الإسرائيلية الأخرى جراء رشقات صاروخية أطلقتها كتائب  القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- عقب انتهاء الهدنة وتجدد الهجوم الإسرائيلي.


كتائب القسام تستهدف المدن الإسرائيلية برشقات صاروخية 


وفي وقت سابق من اليوم أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي،  عن إصابة 5 من جنوده جراء سقوط قذائف على مستوطنة نير عوز قرب قطاع غزة، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».
وأكدت كتائب القسام  في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها قصفت تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة غزة برشقات من منظومة صواريخ رجوم وقذائف هاون.

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فيما أكدت وسائل الإعلام العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية، إصابة 4 جنود في معارك شمالي قطاع غزة ونقلهم بمروحية عسكرية إلى مستشفى سوروكا.

جيش الاحتلال يعلن رفع حالة التأهب


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، رفع حالة التأهب على الحدود مع لبنان تزامنا مع انتهاء الهدنة بين حركة حماس والكيان الصهيوني في قطاع غزة.

 

الاحتلال يشن أكثر من 200 غارة على غزة


وشنت طائرات الاحتلال أكثر من 200 غارة على مختلف مناطق قطاع غزة في أول ساعتين من اليوم استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، أسفرت حتى الآن عن سقوط 61 شهيدا في عموم قطاع غزة.

أول تعليق من حركة حماس على انتهاء الهدنة
وحملت حركة حماس الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال مسؤولية استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء والمصابين من الفلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحفي: "بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".

وأضاف البيان، "يتحمل المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ممثلا بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته المسؤولية عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة".

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي الولايات المتحدة بمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الحرب من دون أي اعتبار لقوانين الحروب وللقوانين الدولية والإنسانية.

واعتبر أن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، ومن حقه نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وكذلك زوال الاحتلال بالكامل عن أراضيه بموجب القوانين الدولية والأممية.

واستطرد بيان حركة حماس: نحمل الاحتلال مسئولية استئناف الحرب والعدوان على غزة.. حيث جرت مفاوضات طوال الليل لتمديد الهدنة، عرضت خلالها الحركة تبادل الأسرى وكبار السن، كما عرضت تسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي، كما عرضت تسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم، ليتمكن من المشاركة في مراسم دفنهم.. إضافة إلى تسليم اثنين من المحتجزين الإسرائيليين.. ولكن الاحتلال رفض التعامل مع كل هذه العروض، لأن لديه قرار مسبق باستئناف العدوان الإجرامي

وانتهت عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي الهدنة التي بدأ سريانها بين حركة حماس وإسرائيل في 24 نوفمبر، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه استأنف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة فيما دوت صفارات الإنذار من صواريخ في بلدات إسرائيلية قريبة من القطاع.

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