السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إسرائيل ترفض تجديد تأشيرة مسؤولة أممية بارزة

المنسقة الأممية لعملية
المنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط،فيتو

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن إسرائيل أبلغت المنظمة الدولية بأنها لن تجدد تأشيرة المسؤولة البارزة في مجال تنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتولت لين هاستينجز، الكندية المولد والمسؤولة المخضرمة في الأمم المتحدة، منصب نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنصب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لثلاثة أعوام تقريبا.

 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، للصحفيين: "أخطرتنا السلطات الإسرائيلية بأنها لن تجدد تأشيرة السيدة هاستينغز بعد موعد انتهائها في وقت لاحق هذا الشهر".

 

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وذكر أن موظفي الأمم المتحدة لا يبقون في أي دولة بعد انتهاء سريان تأشيراتهم، لكنه شدد على أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يثق بهاستينغز ثقة تامة. ولم يذكر دوغاريك ما إذا كان سيجري استبدال هاستينغز.

 

واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية الأمم المتحدة بالانحياز، وقال إن رد المنظمة على هجوم السابع من أكتوبر  الذي شنه مقاتلو حماس "مشين".

 

وأضاف: "لهذا السبب قررت إسرائيل التحقق من كل تأشيرة على حدة والتي يتم إصدارها لممثلي الأمم المتحدة".

 

وفي نهاية أكتوبر، اتهمت الخارجية الإسرائيلية هاستينغز، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها لم تكن حيادية وموضوعية، وهو ما رفضته الأمم المتحدة.

 

وقال دوغاريك: "شهدتم بعض الهجمات العلنية على تويتر عليها، وهو أمر غير مقبول تمامًا". وأضاف: "الهجمات الشخصية المباشرة على موظفي الأمم المتحدة في أي مكان في أنحاء العالم غير مقبولة وتعرض أرواح الأفراد للخطر.

 

وحذر جوتيريش، يوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة من أن قطاع غزة يواجه "كارثة إنسانية ملحمية".

 

وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1200 شخص واحتجزت نحو 240 رهينة خلال هجومها المباغت. وردت إسرائيل بقصف القطاع الساحلي جوا وفرضت عليه حصارًا وشنت هجومًا بريًا.

 

وتشير أرقام السلطات الصحية الفلسطينية، وهي أرقام تعدها الأمم المتحدة موثوقًا بها، إلى أن ما يزيد على 15 ألف شخص، نحو 40% منهم دون 18 عامًا، تأكد مقتلهم. ويُخشى من وجود كثيرين آخرين مدفونين تحت الأنقاض.

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