أوقفوا استكمال فصول الجريمة، عمرو أديب يعلق على استئناف العدوان الصهيوني في غزة

علق الإعلامي عمرو أديب على الأحداث الدموية التي شهدتها غزة خلال الساعات الماضية من استئناف العدوان الصهيوني عليها وتواصل القصف المستمر.

‏وكتب عمرو أديب عبر موقع “إكس”: الصورة الرمادية ذات الدخان الأسود عادت للظهور من جديد. الموتى الملتحفين بملايات البيوت تتصدر الصورة على الشاشات. لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا إلا الدعاء فى صلاة الجمعة.

نحن لسنا فى حرب حماس نحن فى حرب إبادة الجنس الفلسطينى. فليرفع أحدكم سماعة التليفون او يرسل مبعوثا مهما. اوقفوا استكمال فصول الجريمة فلم يعد احد يتحمل كل هذا الدم.



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استئناف العدوان الصهيوني على غزة

وكان اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي أدان بشدة استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الغاشم على قطاع غزة

ويطالب الاتحاد المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق النار، لوضع حدا لهذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة التي أدت إلى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ويؤكد الاتحاد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كاف ومستدام، وضمان احترام قوات الاحتلال الإسرائيلى، مسؤولياتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.