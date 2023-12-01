السبت 02 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس 3 أشخاص لحيازتهم 220 فرش حشيش بالإسماعيلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة القصاصين الجزئية حبس 3 عاطلين لحيازتهم 220 فرش لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جراما، لتوزيعه علي المتعاطين وصغار التجار بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء أحمد خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية المقدم محمد سالم، رئيس مباحث مركز شرطة القصاصين، عن قيام 3 عاطلين، بترويج كمية من المواد المخدرة على عملائهم.

 

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وبعد إذن النيابة العامة وصحة التحريات السرية والمعلومات، تمكنت مأمورية قادها النقباء أحمد حمدي وحسام عماد معاونا مباحث مركز شرطة القصاصين، من ضبط 3 متهمين، وبحوزتهم 220 فرش حشيش، ومبلغ مالى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

 

 وكلفت جهات التحقيق المباحث الجنائية بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول المتهم ونشاطه في بيع المواد المخدرة فيما قررت إرسال عينة من المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لتحديد مابها من مخدر. 

 

حملات في الإسماعيلية  

وتستهدف ضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية خلال حملات يومية تجار المواد المخدرة وأماكن تخزين المخدرات في نطاق مراكز التل الكبير والقصاصين وفايد والقنطرة غرب والقنطرة شرق ومركز شرطة أبوصوير.  

 

ونجحت الحملات في الوصول إلى عدة مخازن في القنطرة شرق بها كميات كبيرة من مخدر البانجو تجاوزت 3 أطنان فيما تم ضبط عدد من التسميات العصابية التي تعمل في الاتجار بالمخدرات على نشاط واسع. 

 

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بهدف ضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.

 

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نيابة القصاصين مدير امن الاسماعيلية اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية مركز شرطة القصاصين الاسماعيلية

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