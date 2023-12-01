ورفع كفاءة الطرق بمداخل الزقازيق والوحدات المحلية في الشرقية

قال المحاسب على الصناديلي رئيس مركز وومدينة الزقازيق إنه اليوم الجمعة تم تكليف المهندس محمد أبو هاشم والمحاسب أحمد إبراهيم زكى صباح اليوم لرصد دور الأجهزة التنفيذية فى متابعة الأعمال والكشف عن حجم الجهود المبذولة من أجل رفع مستوى النظافة والارتقاء بمستوى النظافة للحصول على منظر جمالي وحضاري متطور لمدينة الزقازيق.

رفع المخلفات من طريق الاحرار وموقف المنصورة واماكن اخرى

وتمت أعمال نظافة بالطرق الرئيسية السريعة لمدخل المدينة بالزقازيق وذلك برفع الاتربة والمخلفات طريق الأحرار - رجب أيوب - الجامعة ٠ ثم تم التوجه لمتابعة طريق مستشفى الصدر - تل بسطا - الزراعة - أسفل كوبرى عبدالعزيز - موقف المنصورة - السلام - مستشفى التيسير - طلبة عويضة - الغشام وعلى محور آخر جاء ذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والاتية تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحافظين.

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استخدام الجليتر للنظافة بالوحدة المحلية بالنخاس

كما تم متابعة النظافة للوحدات بإستخدام الجليدار الخاص برئاسة مركز ومدينة الزقازيق طريق - النخاس - طريق ميت غمر ثم تم متابعة طريق بايرلي - أبو الأخضر لأعمال الإنارة.

وعلى صعيد آخر تم متابعة أعمال الوحدات الوحدة المحلية ببردين وكذلك تم نظافة الطريق العام الزقازيق بلبيس والعكس وتم رفع الأتربة والقمامة من جانبى الطريق وتم نظافة الطريق أعلى وأسفل كوبري بردين العلوي وعلى محور آخر.

شفط المياه من محيط المساكن فى بلبيس

كما يتم شفط مياه الصرف الصحى بالمساكن بصفة مستمرة يوميا وتم رش الأسفلت بالمياه وتم رى نباتات الزينة لمدخل البوابة الرئيسية لمدخل بلبيس الزقازيق وتم متابعة أعمال النظافة بوحدة العصلوجي باستكمال نظافة الطريق العام وتم رفع الأتربة والقمامة من جانبى الطريق سكة حديد العصلوجي ورفع المخلفات من أمام المستودع بالعصلوجى وهذا ليشعر المواطن العادى بمدى التطوير والتجميل بالطرق الرئيسية لمداخل المدينة، بالإضافة إلى أنه تم متابعة رى الأشجار بطريق الزراعة - حديقة الشوبك وحديقة شيبوب وجميع الطرق الحيوية بالمدينة.

نظافة الطريق العام بوحدة الشوبك المحلية

هذا بالإضافة إلى أنه تم بوحدة الشوبك عمليات النظافة على الطريق العام الزقازيق أبو حماد ورفع السافوحة وإزالة تجمعات القمامة من أمام ميدان أبو الأخضر ومثلث غزالة بجوار العمارات السكنية وقرية الطاهرة وعزبة محمد فريد والمخزنجى وما زال العمل مستمر مروراََ بقرية الشوبك وميدان الزراعة لرفع كافة تراكمات القمامة.. وبوحدة العصلوجى تم رفع مخلفات القمامة من على الطريق العام والسكة الحديد والفتحات بسور السكة الحديد أسفل الكوبرى أمام المستودع وداخل القرية خلف الوحدة الصحية وأمام المدارس ورفع السافوحة من على جانبى الطريق وأعلى وأسفل الكوبرى وبوحدة النخاس وتحت عنوان لا إجازات تم الاستعانة بالجليتر وذلك لتسوية وتمهيد الطرق الداخلية للقرية ولا سيما حول المدارس التي بها لجان انتخابية استعدادا لإجراء العملية الانتخابية وما زالت الأعمال مستمرة.

الوحدة المحلية بقرية بردين

وقال الصناديلى إنه قام بتكليف مجدى العزيزى رئيس الوحدة المحلية ببردين ورئيس القسم الهندسي والمتابعة ومسئول من الزراعة بالمتابعة الميدانية بدون توقف على حملات التعدى بالبناء المخالف والإزالة الفورية فى المهد، حيث تم إزالة سور بالدبش وتوقف بناء مزرعة بعزبة الحصة التابعة لقرية بردين بدون ترخيص على مساحة 300 متر تقريبا وهو مخالف لشروط الترخيص والبناء وناشدت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق المواطنين بعدم الأعمال المخالفة واتباع الإجراءات القانونية المنظمة لذلك حفاظًا على سيادة القانون.

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