مستشفى الزقازيق العام ينجح في إجراء جراحة دقيقة

أكد الدكتور خالد أحمد أحمد عامرمدير عام طب الأسنان بمحافظة الشرقية أنه تم إصلاح كسر بعظام الفك السفلي وتم عمل رد مفتوح باستخدام الشرائح والمسامير، حيث بمناظرة الحالة بقسم الطوارئ والاستقبال قامت الدكتورة منى محمد سويلم نائبة جراحة الوجه والفكين باستقبال الحالة وبالفعل قامت بعمل الازم من اشعة وتحاليل وتجهيز الحالة للعمليات فورا وقد تم عمل رد مفتوح ورفع قاع العين باستخدام شبكة معدنية نظرا لتهتك عظام الوجه والتي تم تثبيتها باستخدام الشرائح والمسامير تحت تاثير المخدر العام.

Advertisements

الدكتوراحمد طارق رئيس الوحدة

وقال عامر انه تم ذلك بمستشفى الزقازيق العام بقسم طوارئ اليوم الجمعه الاول من ديسمبر وتبين وجود كسور متعددة بالوجه والفكين قام باجراء العملية الدكتور احمد طارق شريف رئيس الوحدة والدكتورحامد على حامد استشاري الوجه والفكين والدكتور محمد الصياد السيد اخصائي جراحة الوجه والفكين بالاضافة الى الدكتورة منى سويلم.

الدكتور محمد سعد رئيس قسم الأسنان

وكان الدكتور خالد عامر مدير عام طب الأسنان بمحافظة الشرقية قد أكد فى وقت سابق قيام الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى فاقوس المركزي، بقيادة الدكتور محمد سعد رئيس قسم جراحة الفم والأسنان والوجه والفكين بالمستشفى، والدكتور حسام فايز استشاري التخدير، والدكتور عبد الرحمن حسين طبيب الأسنان، وتحت إشرافه والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس.

تهتك بعظام الفك والأنسجة من الجهتين

وجاء ذلك بإجراء جراحة وجه وفكين أكثر دقة وذات مهارة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، لتثبيت كسور متعددة بالفك السفلي، إثر تعرضه للعقر من إحدى الكلاب الضالة والذي كاد أن يودي بحياته، مما أدى إلى إصابته بتهتك بعظام الفك السفلي والأنسجة من الجهتين، وكسور متعددة بالفك، وتم إجراء الجراحة بنجاح وتثبيت الكسور بجهاز تثبيت خارجي بأسلاك معدنية، وذلك تحت تأثير التخدير الكلي، والحالة الآن مستقرة، وتحت الملاحظة وتتلقى الرعاية الطبية تحت إشراف الأطباء المختصين بالمستشفى أحد الأمصال الخاصة بعقر الحيوان.

عمل الفحوصات المعملية اللازمة

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة أنه فور وصول الطفل للمستشفى تم توقيع الكشف الطبي عليه، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن، وإعطائه الجرعات اللازمة من المصل واللقاح الخاص بعقر الحيوان، وعمل الأشعات والفحوصات المعملية اللازمة، ومن ثم إجراء العملية الجراحية لتثبيت هذه الكسور، مقدمًا الشكر لمدير عام طب الأسنان، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير المستشفى، والأطباء، وهيئة التمريض وفنيين معمل الأسنان، ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظرًا للجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،بضرورة القيام برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وتوفير أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية طبقا لما جاء بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.