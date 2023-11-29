جراحة دقيقة لفك طفل بمستشفى فاقوس المركزي بالشرقية

أكد الدكتور خالد عامر مدير عام طب الأسنان بمحافظة الشرقية قيام الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى فاقوس المركزي، بقيادة الدكتور محمد سعد رئيس قسم جراحة الفم والأسنان والوجه والفكين بالمستشفى، والدكتور حسام فايز استشاري التخدير، والدكتور عبد الرحمن حسين طبيب الأسنان، وتحت إشرافه والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس.

جراحة أكثر دقة لطفل

وذلك بإجراء جراحة وجه وفكين أكثر دقة وذات مهارة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، لتثبيت كسور متعددة بالفك السفلي، إثر تعرضه للعقر من إحدى الكلاب الضالة والذي كاد أن يودي بحياته، مما أدى إلى إصابته بتهتك بعظام الفك السفلي والأنسجة من الجهتين، وكسور متعددة بالفك، وتم إجراء الجراحة بنجاح وتثبيت الكسور بجهاز تثبيت خارجي بأسلاك معدنية، وذلك تحت تأثير التخدير الكلي، والحالة الآن مستقرة، وتحت الملاحظة وتتلقى الرعاية الطبية تحت إشراف الأطباء المختصين بالمستشفى.

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أحد الأمصال الخاصة بعقر الحيوان

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة بأنه فور وصول الطفل للمستشفى تم توقيع الكشف الطبي عليه، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن، وإعطائه الجرعات اللازمة من المصل واللقاح الخاص بعقر الحيوان، وعمل الأشعات والفحوصات المعملية اللازمة، ومن ثم إجراء العملية الجراحية لتثبيت هذه الكسور، مقدمًا الشكر لمدير عام طب الأسنان، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير المستشفى، والسادة الأطباء، وهيئة التمريض وفنيين معمل الأسنان، ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظرًا للجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،بضرورة القيام برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وتوفير أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية طبقا لما جاء بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مرور مفاجئ من مديرة الإدارة

وكان الدكتور محمد عرفات مدير المستشفى، قد فوجئ بالدكتورة منى عبد العزيز الطحاوي مدير الإدارة الصحية بفاقوس يرافقها الدكتور محمد حميد التفتيش العلاجى بالإدارة، الدكتور عمر محيسن التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية بفاقوس فى مرور ليلى حيث تم المرور على الاستقبال وذلك للتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى وذلك تحسبا لما قد يحدث من سوء حالة الأحوال الجوية ، كما تم الاطمئنان على التزام الفريق الطبي بأماكن العمل، وتم الاطمئنان على توافر مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى بعد تفقد صيدلية الموحدة للطوارئ والاستقبال والتى تعمل على مدار الساعة واختتمت الطحاوى المرور بتفقد سير العمل بوحدة العناية المركزة والاطمئنان.