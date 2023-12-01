الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

نائب رئيس جامعة الزقازيق يتابع التجهيز لقافلة بحطيط بأبو حماد

جامعة الزقازيق، فيتو
جامعة الزقازيق، فيتو

تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتي تتوجه صباح غدًا السبت الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢ لقرية بحطيط مركز أبو حماد بالشرقية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لمبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

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تنمية الريف المصري وتحسين سبل معيشته 

لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، حيث اطمأنت سيادتها على تواجد الأطباء في ٩ تخصصات طبية وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة وذلك  لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.

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الدكتور المحافظ فى اجتماع جامعة الزقازيق 

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أكد في وقت سابق  أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة والنزول للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم رئيسًا لمصر قائلًا "علينا إن نقدم صورة مشرفة أمام العالم تؤكد أن مصر تشهد حراكًا ديموقراطيًا على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر".جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة وبحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة والسادة عمداء الكليات وذلك بقاعة الاجتماعات بجامعة الزقازيق.

توعية طلبة وطالبات الجامعة 

أشار محافظ الشرقية إلى أهمية توعية طلاب وطالبات الجامعة والعاملين بأهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 10- 12 ديسمبر 2023 باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لـ ممارسة حقه الدستوري والقانوني ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

طفرة حقيقية في تنفيذ المشروعات 

وخلال الاجتماع نوه المحافظ إلى أن المحافظة تُعد من المحافظات الكبرى حيث تضم 509 قرى و5162 تابعا ويمثل اقتصاد محافظة الشرقية حوالي 33 %من الناتج المحلي الإجمالي إقليم قناة السويس وحوالي 5 % لمصر لافتًا إلى أن الشرقية تشهد طفرة حقيقية في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية لتحسين جودة حياه المواطنين قائلًا "إننا مستمرون في العمل والعطاء والأداء والمتميز وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة".

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الجامعة تمثل صرحا علميا وتعليميا هاما 

ومن جانبه أعرب وزير الموارد المائية والري عن سعادته للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق والتي تمثل صرحًا علميًا وتعليميًا هامًا يُساهم في بناء وتقدم المجتمع مقدمًا الشكر لدعوته الكريمة للانضمام للمجلس ومتمنيًا أن تظل جامعة الزقازيق الداعم الرئيسي لخطط التنمية والبناء والاستمرار في تأدية رسالتها التعليمية والأكاديمية والصحية لأبناء المحافظة.

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الدكتورة جيهان يسرى الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق نائب رئيس الجامعة قرية بحطيط مركز ابوحماد قافلة طبية

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