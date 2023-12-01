القبض على سيدة انتحلت صفة موظفة خدمة عملاء بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على سيدة لقيامها بالاستيلاء على بيانات عملاء إحدى شركات تقديم قروض، واستخدامها في تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية في 6 أكتوبر.

البداية كانت بورود بلاغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر، يفيد بتلقيها اتصالا من سيدة، ادعت خلاله أنها موظفة خدمة عملاء بشركة لتقديم قروض السلع الاستهلاكية، وعرضت عليها إمكانية رفع الحد الائتماني لحسابها بالشركة المشار إليها، واستولت منها على البيانات الخاصة بتطبيق الشركة، واستخدمته في عمليات شرائية من أحد مواقع التسوق الإلكتروني من حساب المبلغة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، وبطاقتي دفع إلكتروني باسم المتهمة، ودفتر مدون به عدد كبير من أرقام عملاء شركات تمويل قروض السلع الاستهلاكية، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي.