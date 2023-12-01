هيئة السوق المالية السعودية توقع اتفاقية تحمي أموال القاصرين بسوق الأوراق المالية

هيئة السوق المالية السعودية ، للحفاظ على أموال المستثمرين بكل فئاتهم ، وقعت هيئة السوق المالية السعودية، والهيئة العامة للولاية على اتفاقية تحمي أموال القاصرين في المملكة العربية السعودية، ويمكن القول إن هناك اتفاقية تعاون وتنسيق بشأن الأوراق المالية في السوق المالية التي تندرج ضمن تخصصات هيئة الولاية على أموال القاصرين، استنادا إلى نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

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مؤشرات، فيتو

إلى ماذا تهدف تلك الاتفاقية ؟

يمكن القول أن تلك الاتفاقية تهدف إلى استكمال إجراءات حصر الأموال والأوراق المالية كافة التي تعود ملكيتها لفئة معينة، وما يستجد من أوراق مالية ذات علاقة، على أن يعقبها العمل على ما يخص الفئات الأخرى التي تدخل ضمن تخصصات هيئة الولاية بموجب نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وتمكينها من ممارسة صلاحياتها تجاه أسهم الشركات المساهمة المعدة للطرح والتي لم يتم الاستدلال أو التعرف أو التوصل لأحد أو بعض ملاكها، على أن يتم العمل على حصر وتصنيف ونقل وإدارة استثمار الأموال والأوراق المالية على عدة مراحل، كما اتفقت الهيئتان على الأدوار والمهام المنوطة بكل من الجهتين في الاتفاقية.

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الحفاظ على أموال المستثمرين بكل فئاتهم

الجدير بالذكر أوضحت هيئة السوق المالية أن هذا التعاون جاء انطلاقا من حرص هيئة السوق المالية على القيام بدورها في الحفاظ على أموال المستثمرين بكل فئاتهم، مؤكدة أنها تعمل باستمرار على تعزيز ثقة المستثمرين بخلق بيئة استثمارية شفافة ونزيهة مبنية على إجراءات وحقوق واضحة لجميع المشاركين والمستثمرين في السوق المالية وبلا استثناء.