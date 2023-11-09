خبيرة اقتصادية: بطء التقدم في الإصلاحات أدى إلى الإضرار بجدية سياسة سعر الصرف

قالت الدكتورة يمن الحماقى خبيرة الاقتصاد وأستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه يأتي قرار وكالة فيتش بعد أسبوعين من خفض وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر للديون طويلة الأجل من درجة B إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبعد 4 من خفض وكالة موديز تصنيف ديون مصر السيادية إلى درجة Caa1 بدلا من درجة B3، مشيرة إلى أن فيتش خفضت التصنيف الائتماني لمصر لإصدارات الدين طويلة الأجل بالعملات الأجنبية في مايو الماضي إلى "B" من "B+".

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فيتش، فيتو

ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني

وأضافت الحماقى قائلة: ذلك يعني خفض التصنيف الائتماني تكلفة أعلى وصعوبة أكبر للوصول إلى الأسواق الدولية عند طرح سندات سيادية، مشيرة إلى أهمية وجود رؤية اقتصادية محددة عند الحكومة مبنية على أسس اقتصادية سليمة لكي تستطيع توفير السيولة الدولارية لمجابهة الأخطار التى تواجه الاقتصاد المصرى.

اهتمام بالقطاعات العديدة المحلية الموجودة فى مصر

وأشارت إلى أهمية وجود اهتمام بالقطاعات العديدة المحلية الموجودة فى مصر مثل قطاع الأغذية والملابس وتقوية وتدعيم لكافة متطلباته لقدرة تلك القطاعات على التصدير للخارج وإدخال عملة صعبة إلى البلاد تقدر بحوالى 30 مليار دولار سنويا، مما يؤدى إلى الاكتفاء ذاتيا والقدرة على توفير متطلباتنا بمفردنا دون اللجوء إلى الاستدانة من الخارج.

المخاطر المتزايدة على التمويل الخارجي لمصر

وأكدت الحماقى أن خفض تصنيف مصر الائتماني يعكس المخاطر المتزايدة على التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل، مشيرة إلى أن بطء التقدم في الإصلاحات، بما في ذلك تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برنامج صندوق النقد الدولي، أدى إلى الإضرار بجدية سياسة سعر الصرف، وتفاقم قيود التمويل الخارجي في وقت يتزايد فيه سداد الديون الحكومية الخارجية.