ضربة موجعة للدولار الأمريكى، خبير اقتصادي يكشف سبب تراجع الدولار لـ 42 جنيها بالسوق السوداء، وما هو السعر العادل بالسوق الموازى

مؤشر الدولار الامريكى، هبط مؤشر الدولار الأمريكي عالميا بحركة التداولات هبوطا حادا، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الأخيرة وما يعنيه ذلك بالنسبة لسياسة سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.3 ٪ ليصل إلى 103.29.

الدولار الأمريكى، فيتو

هبوط الدولار الامريكى بالسوق السوداء

قال نبيل فرج الخبير الاقتصادى لـ “ فيتو ”: هناك تغيرات مفاجئة يمر بها سوق الدولار في مصر بعد عدد من الاخبار المتداولة منها تجديد دولة الإمارات مليار دولار وديعة، بالإضافة إلى تجديد وديعة كويتية تقدر حوالى بــ 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك اتجاه للبنك المركزي المصري لضخ دولارات بالسوق المصرى، لتلبية الاحتياجات الدولارية، للقطاعات الاقتصادية العديدة والتى أدت إلى هبوط حاد لسعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات أمس الخميس الأخير من نوفمبر.

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وأضاف فرج قائلا: أسعار الدولار تأثرت بشكل مباشر بقيام البنك المركزي المصرى بضخ سيولة ليسجل الدولار في السوق السوداء هبوطا حادا وسريعا بلغ نحو 10 جنيهات دفعة واحدة حتي نهاية تعاملات أمس الخميس الأخير من نوفمبر ، كما ان سعر الدولار في السوق السوداء هبط من 52 جنيها إلى 42 جنيه للشراء، فيما استقر سعره في البنوك عند 30.75 جنيه للشراء و30.80 جنيه للبيع .

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نبيل فرج، فيتو

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة الدولار

أزمة الدولار، قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة الدولار، مؤكدًا انتهاء الأزمة قريبا.

هل تنتهى أزمة الدولار فى مصر ؟

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” الذي يقدمه خالد أبو بكر بقناة “أون”: نقول للمواطنين أزمة الدولار إلى انتهاء وزوال ونحن نعمل على إنهائها من جذورها عن طريق جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع المنتج المنتح المحلي وتقليل حجم الاستيراد.

مؤشر الدولار، فيتو

برنامج الطروحات الحكومية

ولفت إلى أنه من المنتظر الإعلان عن برنامج طروحات حكومية جديدة قريبا، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى خطة سيطرة القطاع الخاص على 65% من الاستثمارات.

سعر مبالغ فيه للدولار

في وقت سابق، كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن السعر العادل للدولار أمام الجنيه المصري حاليا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: السعر الحالي للدولار في السوق الموازي مبالغ فيه للغاية بنسبة كبيرة، وأكد أن السعر العادل للدولار حاليا من المفترض أن يتراوح ما بين 35 إلى 40 جنيها فقط.



المؤشر يحقق أسوأ أداء شهري له خلال عام

يمكن القول إن جزءًا من انتعاش مؤشر الدولار الذي لوحظ خلال جلسات التداول هذا الأسبوع، قد يكون مرتبطا ببعض عمليات جني الأرباح التى كثرت خلال حركة التداولات، حيث انخفض المؤشر نحو 2.5% حتى الآن في نوفمبر وهو في طريقه لتحقيق أسوأ أداء شهري له خلال عام، مع توقع السوق تمامًا أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ثابتًا على أسعار الفائدة في ديسمبر قبل البدء في خفض أسعار الفائدة، في وقت ما من العام المقبل.

مؤشر الدولار، فيتو

حركة مؤشر الدولار الأمريكي عالميا، تحديث لحظي لحركة العملة الخضراء

مؤشر الدولار الأمريكي، رصدت “ فيتو” حركة المؤشر العالمي للدولار الأمريكي ، خلال الساعات الماضية، إذ هبط المؤشر بشكل قوى نتيجة صعود مؤشر الذهب ووصل نحو المستوى 103.29وارتد لأسفل مباشرة خلال حركة التعاملات.

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مؤشر الدولار، فيتو

هبط مؤشر الدولار الأمريكي عند المستوى 103.29 نقطة، إذ أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة، وانخفض الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية.

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كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي ؟

يمكنك أن تقوم بـ التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل لمدة 21 ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا.

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم.