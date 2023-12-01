خبير أسواق مال يكشف مزايا تداول شهادات الكربون بالبورصة المصرية

أعلنت البورصة المصرية عن تدشين السوق الإفريقي الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وفى ذات السياق قال نبيل فرج خبير أسواق المال لــ “ فيتو ”: سوق تداول شهادات الكربون يعتبر سوقا طوعيا منظما لمساعدة الكيانات العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وإفريقيا.

وأشار الى وجود جانب من الطلب الخاص بالشركات التي ترغب في تعويض انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها نظرًا لتكلفتها المرتفعة أو التي لا يمكن تجنبها.

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نبيل فرج، فيتو

جهود مشتركة بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية

وأضاف فرج: القرار جاء بعد جهود مشتركة بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، في ظل الرؤية المشتركة لتطوير سوق الأوراق المالية واستحداث أدوات مالية تتناسب مع متطلبات السوق وللمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية للتوسع في المشروعات منخفضة الانبعاثات.

التداول على الكربون، فيتو

وأكد أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن سوق الكربون الطوعي بالبورصة المصرية خطوة مهمة نحو تعزيز التمويل المستدام والحد من مخاطر انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر وإفريقيا والوصول إلى الحياد الكربوني، ويعكس التزام البورصة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات البيئية، ويأتي تفعيل سوق تعزيزًا وتأكيدًا لدور مصر الريادي في إفريقيا.



كما أكد الشيخ أن السوق يأتي بعد.

تداولات جلسة الإثنين

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.39% عند مستوى 25905 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% عند مستوى 30847 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.73% عند مستوى 11028 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% عند مستوى 5151 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 7549 نقطة.

تداولات جلسة الأحد

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.702 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 25300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30416 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10768 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 5091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

ماذا حدث فى تداولات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.