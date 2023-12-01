أسباب الشعور بالكهرباء عند لمس الطفل في الشتاء ومدى خطورة ذلك

فى فصل الشتاء يزداد الإقبال على الملابس الثقيلة للشعور بالدفء وتحرص الأمهات على الباس الاصواف للطفل لتدفئته.

ونلاحظ الأمهات من وجود شعور بالكهرباء عند لمس الطفل في الشتاء، ما يزعجهن كثيرا ويقلقهن ويتساءلن دائما عن سبب ذلك.

أسباب الشعور بالكهرباء عند لمس الطفل

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن سبب الشعور بالكهرباء عند لمس طفلك يعود إلى ظاهرة تعرف باسم الكهرباء الساكنة، وهي تحدث من احتكاك الجسم ببعض المواد مثل الصوف والبوليستر خاصة في فصل الشتاء نتيجة ارتداء ملابس كثيرة والتغطية وتحدث أكثر أثناء النوم مع احتكاك الملابس والأغطية والجسم وبالتالي عند لمس الطفل يتم تفريغ الشحنة الكهربائية في الشخص الذي لمسه.

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وأضاف شبيب، أن هذه الظاهرة تعتبر ظاهرة طبيعية ولا يوجد منها أي ضرر على الأطفال، ولمنعها يجب تقليل الملابس الصوف والبوليستر وزيادة الملابس القطنية.

وللأسف الأمهات تحقق أرقاما قياسية فى عدد قطع الملابس وكأنها فى مسابقة دون الوعى من أن ملابس الشتاء يمكن أن تكون وسيلة للمرض وليس للتدفئة، بمعنى أن لو الطفل يرتدى الكثير من الملابس وتعرض لتغيير مفاجئ في درجة حرارة الجو سيتعرض للأمراض.

مخاطر الملابس الثقيلة في الشتاء

وذلك لأن الفيروسات الموجودة في الجهاز التنفسي تنشط مع تغيير درجة حرارة الهواء المستنشق بشكل مفاجئ، لذلك يجب الحفاظ على أن لا يكون هناك تغيير سريع في درجة حرارة الهواء المستنشق فهو الأهم للوقاية من أمراض الشتاء.

أسباب الشعور بالكهرباء عند لمس الطفل، فيتو

كما يجب عند نزول الطفل صباحا إلى الحضانة أو المدرسة تهوية المنزل صباحا وشرب الأطفال كوب من الماء وغسل الوجه بماء من الصنبور ماء عادى وليس ساخنا، وذلك حتى يعتاد الجسم على درجة حرارة مقاربة من درجة الحرارة خارج المنزل ما يقلل من فرص إصابة الصغار بالأمراض المعدية.

شروط استحمام الأطفال في الشتاء

ويجب عدم الاستحمام بالماء الساخن قبل النزول من المنزل صباحا أو ليلا، والأفضل أن يكون الاستحمام بالماء الساخن وقت الظهر والجو دافئ والشمس ساطعة، وليس ليلا أو قبل النوم أو صباحا، ويفضل أن يرتدى الأطفال ماسك الوجه منذ نزولهم من المنزل صباحا حتى الوصول إلى باص المدرسة أو الفصل.

ولكل طفل طبيعة جسم خاصة به من حيث هناك صغار يعرفون سريعا وآخرون يشعرون دائما بالبرد، وبالتالى لا يجوز الباسهم قطع ملابس مثل بعض حيث يجب مراعاة طبيعة جسمهم لتجنب إصابتهم بالأمراض.