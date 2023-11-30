استشارى أطفال يحذر: ملابس الشتاء قد تسبب المرض للطفل، ويوجه نصائح مهمة

مع انخفاض درجات الحرارة وبدء الأجواء الشتوية تحرص الأمهات على ارتداء الصغار ملابس ثقيلة لضمان تدفئتهم ما يحافظ على مناعتهم.

والملابس الشتوية الثقيلة يجب أن تكون طبقات حتى يشعر الطفل بالدفء، لأن الشعور بالبرودة يضعف مناعة الطفل ما يجعله عرضة للإصابة بالأمراض المعدية.

وقال الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الأمهات تحقق أرقاما قياسية فى عدد قطع الملابس وكأنها فى مسابقة دون الوعى من أن ملابس الشتاء يمكن أن تكون وسيلة للمرض وليس للتدفئة، بمعنى أن لو الطفل يرتدى الكثير من الملابس وتعرض لتغيير مفاجئ في درجة حرارة الجو سيتعرض للأمراض.

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مخاطر الملابس الثقيلة في الشتاء

وأضاف شبيب: وذلك لأن الفيروسات الموجودة في الجهاز التنفسي تنشط مع تغيير درجة حرارة الهواء المستنشق بشكل مفاجئ، لذلك يجب الحفاظ على أن لا يكون هناك تغيير سريع في درجة حرارة الهواء المستنشق فهو الأهم للوقاية من أمراض الشتاء.

وتابع، أنه يجب عند نزول الطفل صباحا إلى الحضانة أو المدرسة تهوية المنزل صباحا وشرب الأطفال كوب من الماء وغسل الوجه بماء من الصنبور ماء عادى وليس ساخنا، وذلك حتى يعتاد الجسم على درجة حرارة مقاربة من درجة الحرارة خارج المنزل ما يقلل من فرص إصابة الصغار بالأمراض المعدية.

مخاطر ملابس الشتاء، فيتو

شروط استحمام الأطفال في الشتاء

وأكد الدكتور محمد صلاح شبيب، على ضرورة عدم الاستحمام بالماء الساخن قبل النزول من المنزل صباحا أو ليلا ، والأفضل أن يكون الاستحمام بالماء الساخن وقت الظهر والجو دافئ والشمس ساطعة، وليس ليلا أو قبل النوم أو صباحا، ويفضل أن يرتدى الأطفال ماسك الوجه منذ نزولهم من المنزل صباحا حتى الوصول إلى باص المدرسة أو الفصل.

وأضاف، أن لكل طفل طبيعة جسم خاصة به من حيث هناك صغار يعرفون سريعا وآخرون يشعرون دائما بالبرد، وبالتالى لا يجوز الباسهم قطع ملابس مثل بعض حيث يجب مراعاة طبيعة جسمهم لتجنب إصابتهم بالأمراض.

نصائح غذائية تقوي مناعة طفلك

وهناك 4 نصائح غذائية يجب اتباعها مع الأطفال لتقوية مناعتهم وحمايتهم من جميع الأمراض المعدية خاصة فى فترة الدراسة، منها:-

وجبة الإفطار يجب أن يتناولها الطفل قبل الذهاب إلى المدرسة لأنها تحافظ على نشاطه وتركيزه خلال اليوم.

ممنوع تقديم الأطعمة الدسمة للطفل لأنها غنية بالسكر والملح، وذلك لوقايته من خطر السمنة.

يجب الحرص على أن يشرب الطفل الحليب والعصائر الطبيعية المحضرة فى المنزل بقليل من السكر بدلا من المشروبات الغازية.

الحرص على أن يتناول الطفل الخضراوات والفاكهة لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم لتقوية المناعة.