حساسية الألبان من الأمراض التى تصيب الرضع، ويصعب مع المصابين بحساسية الألبان تناول منتجات الألبان

أعراض حساسية الألبان عند الأطفال

وحذرت وزارة الصحة الأمهات من تجاهل اعراض حساسية الألبان مشيرة الى ضرورة الإكتشاف المبكر لها للتعامل معها ووضع نظام غذائي للطفل.

وتشمل أعراض حساسية الألبان عند الأطفال:

القيء

الاسهال

دم في البراز

تحسس جلدي

حساسية صدر

سيلان في الأنف

حساسية في العين

ما هو مرض حساسية الألبان؟

وكشفت وزارة الصحة إن حساسية الألبان تظهر لدى الطفل في فترة التغذية التكميلية حينها يكون الطفل يعانى من حساسية ضد مكونات ألبان الأبقار أو مصاب بمرض من أمراض التمثيل الغذائي.

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ومرض حساسية الألبان هو التحسس من البروتين بجميع أنواع ألبان الثدييات الحيوانية وخاصة لبن الأبقار.

وكشفت وزارة الصحة تفاوت أعراض حساسية الألبان من أعراض طفيفة إلى أعراض متوسطة أو أعراض شديدة، مضيفة أن عدم وجود اختبار معملى لتأكيد التشخيص، يؤدي الى تشخيص عدد من الحالات بشكل غير صحيح لذا لابد من الرجوع للأطباء المتخصصين قبل البدء في استخدام الألبان العلاجية.

وأكدت الصحة أنه تتشابه أعراض المرض مع أعراض متكررة لدى الأطفال الرضع من ارتجاع بسيط ومغص وطفح جلدي وإسهال أو إمساك.

وأوضحت أنه يجب زيارة الطبيب والكشف عند ظهور اعراض حساسية الألبان على الطفل بعد تناول منتجات الألبان

اطعمة للأطفال المصابين بحساسية الألبان

ويوجد العديد من الأطعمة التي يمكن لمرضى حساسية الألبان تناولها تشمل:

لفواكه والخضروات:



الفواكه والخضروات هي مصدر مهم للفيتامينات والمعادن، وهي خالية من الحليب ومنتجات الألبان.

الحبوب الكاملة: هي مصدر جيد للألياف والبروتين، وهي خالية من الحليب ومنتجات الألبان، والتي تشمل، الشوفان والأرز البني، وحبوب الكينوا.

البقوليات: هي مصدر للبروتين والألياف، وتخلو من الحليب ومنتجات الألبان، مثل الفول والعدس والحمص.

المكسرات والبذور: هي مصدر جيد للدهون الصحية، وكذلك للبروتين والألياف، وخالية من الحليب ومنتجات الألبان.

بدائل الحليب النباتية: هناك العديد من بدائل الحليب النباتية، الخالية من الحليب ومنتجات الألبان، مثل حليب اللوز، وحليب الصويا، وحليب جوز الهند، وحليب الازر.