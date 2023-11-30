الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أعراض حساسية الألبان عند الأطفال

حساسية الألبان عند
حساسية الألبان عند الأطفال،فيتو

حساسية الألبان من الأمراض التى تصيب الرضع، ويصعب مع المصابين بحساسية الألبان تناول منتجات الألبان

 

أعراض حساسية الألبان عند الأطفال

وحذرت وزارة الصحة الأمهات من تجاهل اعراض حساسية الألبان مشيرة الى ضرورة الإكتشاف المبكر لها للتعامل معها ووضع نظام غذائي للطفل. 

 

وتشمل أعراض حساسية الألبان عند الأطفال:

 

القيء

الاسهال

دم في البراز

تحسس جلدي

حساسية صدر

سيلان في الأنف

حساسية في العين

ما هو مرض حساسية الألبان؟

وكشفت وزارة الصحة إن حساسية الألبان تظهر لدى الطفل في فترة التغذية التكميلية  حينها يكون الطفل يعانى من حساسية ضد مكونات ألبان الأبقار أو مصاب بمرض من أمراض التمثيل الغذائي.

 

Advertisements

 

ومرض حساسية الألبان هو التحسس من البروتين بجميع أنواع ألبان الثدييات الحيوانية وخاصة لبن الأبقار.

 

وكشفت وزارة الصحة تفاوت أعراض حساسية الألبان من أعراض طفيفة إلى أعراض متوسطة أو أعراض شديدة، مضيفة أن عدم وجود اختبار معملى لتأكيد التشخيص، يؤدي الى تشخيص عدد من الحالات بشكل غير صحيح لذا لابد من الرجوع للأطباء المتخصصين قبل البدء في استخدام الألبان العلاجية.

 

وأكدت الصحة أنه تتشابه أعراض المرض مع أعراض متكررة لدى الأطفال الرضع من ارتجاع بسيط ومغص وطفح جلدي وإسهال أو إمساك.

 

وأوضحت أنه يجب زيارة الطبيب والكشف عند ظهور اعراض حساسية الألبان على الطفل بعد تناول منتجات الألبان 

 

اطعمة للأطفال المصابين بحساسية الألبان

ويوجد العديد من الأطعمة التي يمكن لمرضى حساسية الألبان تناولها تشمل:

لفواكه والخضروات:


الفواكه والخضروات هي مصدر مهم للفيتامينات والمعادن، وهي خالية من الحليب ومنتجات الألبان.

 

الحبوب الكاملة: هي مصدر جيد للألياف والبروتين، وهي خالية من الحليب ومنتجات الألبان، والتي تشمل، الشوفان والأرز البني، وحبوب الكينوا.

 

البقوليات:  هي مصدر  للبروتين والألياف،  وتخلو من الحليب ومنتجات الألبان، مثل الفول والعدس والحمص.

 

المكسرات والبذور: هي مصدر جيد للدهون الصحية، وكذلك للبروتين والألياف، وخالية من الحليب ومنتجات الألبان.

5 أطعمة تساعد في علاج آلام والتهابات المفاصل

فوائد عصير الخروب، يقوى المناعة ويساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا ويحمى من الجلطات

بدائل الحليب النباتية: هناك العديد من بدائل الحليب النباتية، الخالية من الحليب ومنتجات الألبان، مثل حليب اللوز، وحليب الصويا، وحليب جوز الهند، وحليب الازر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اعراض حساسية الالبان الرضاعة الطبيعية حساسية الالبان وزارة الصحة صحة ماهو مرض حساسية الألبان حساسية صدر حساسية الألبان عند الأطفال

مواد متعلقة

الصحة تكشف مدة التعافي من الفيروس المخلوي التنفسي

الصحة تحذر من 7 فيروسات تنفسية تنتشر في موسم الشتاء

هيئة الدواء تحذر من تأثير منتجات الألبان على تناول المضادات الحيوية

أعراض حساسية الألبان، وطرق اكتشافها والأطعمة المتاحة

الأكثر قراءة

محمد رمضان يعتذر للإعلامي عمرو أديب، والأخير يعلق

الرئيس الإسرائيلي يلتقي محمد بن زايد في الإمارات

شيء يدعو للفخر، حفاوة عربية بما فعله أمير قطر مع الرئيس الألمانى على سلم الطائرة (فيديو)

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

آخر كلام عن زواج آمال ماهر من ثري إماراتي، المطربة تكشف لـ فيتو الحقيقة كاملة

آخر تطورات أسعار الذهب مساء اليوم الخميس في ختام التعاملات

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يفضح حكومة نتنياهو: جيش الاحتلال قتل زوجتي وأطفالي

Advertisements

منوعات

المزيد

مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 30-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 30-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 30-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بكاء الرجل في المنام وعلاقته بانتهاء المشكلات والأزمات الأسرية

لم يرد بها نص والبعض يراها بدعة، 25 دعاء ليوم الخميس

نصيحة مهمة من أمين الفتوى للأزواج بسبب كثرة حلف الطلاق

المزيد
الجريدة الرسمية