حكاية وفاة صيدلي قبل زفافه بساعات تثير المخاوف، وجمال شعبان يكشف سر موته المفاجئ

موت الفجأة، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن سر وفاة عريس كفر الشيخ، الصيدلي محمود الغنام، الذي توفي قبل ساعات قليلة من زفافه، وفي ليلة "الحنة"، أي الليلة السابقة لحفل الزفاف.

سر وفاة صيدلي كفر الشيخ قبل ساعات من زفافه



وعن موت الفجأة، الذي انتشر بشكل واسع، كشف الدكتور جمال شعبان أن عريس الجنة، الصيدلي محمود الغنام، توفى بسبب سكتة قلبية أصابته في قبل ساعات من زفافه، تسببت في موته بشكل مفاجئ، برغم أنه لم يكن يعاني من أي أمراض.

وفاة الصيدلي محمود الغنام، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان عن موت الفجأة الذي داهم الصيدلي محمود الغنام "الفرح تحول لسرادق يا رب تقبله شهيدا وألهم أهله الصبر والسلوان"

انتشار موت الفجأة يثير المخاوف بين الشباب



أثارت وفاة العريس الصيدلي محمود الغنام، قبل زفافه بساعات قليلة، حالة من الحزن الشديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن مخاوفهم من انتشار موت الفجأة، خاصة بين الشباب، ما أثار ردود أفعال واسعة عن وفاة الصيدلي الشاب.

محمود الغنام في عقد قرانه، فيتو



تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاة الصيدلي الشاب محمود الغنام، الذي أطلقوا عليه اسم عريس الجنة، حيث أكدوا أن محمود كان يستعد للاحتفال بزفافه، الذي كان مقدرًا أن يكون أمس الاثنين، الموافق 13 نوفمبر.

كان الصيدلي محمود الغنام قد استعد لذلك اليوم جيدًا، يوم زفافه، فمنذ أيام قليلة كان قد عقد قرانه على إسراء سعد الحطاب، وأكمل فرش وجهاز شقة الزوجية، كانا في غاية السعادة، فقد قرب حلمهما على التحقق.

فرح الصيدلي محمود الغنام ينقلب لعزاء



في يوم الأحد 12 نوفمبر، استعد الصيدلي محمود الغنام لاستقبال معازيم "ليلة الحنة"، الليلة التي تسبق حفل الزفاف، وكعادة أهل القرية كانت هناك ولائم للمعازيم والمهنئين، كان العريس محمود يستقبل المعازيم بنفسه، ويدخلهم إلى حيث تناول ولائم العريس، وأثناء استقباله المعزيم سقط العريس محمود الغنام على الأرض، اعتقد البعض أنه سقط مغشيًا عليه من الإجهاد، لكن محمود لم يعد إلى وعيه، حاول المعازيم إفاقته لكنهم لم يتمكنوا، فقاموا بالاتصال بالإسعاف، وكانت الصدمة، العريس الذي يتنظر فرحته بعد ساعات قليلة توفى.

نزل الخبر كالصاعقة على المعازيم الذين جاءوا لتهنئة محمود بعرسه فانقلب العرس إلى مأتم، وتحول الفرح إلي عزاء، وأصبح المهنئين بالعرس معزيين.

كارت دعوة فرح الصيدلي الراحل، فيتو



أكد الأطباء أن محمود توفى نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، والبعض وصف حالة الوفاة بأنها حدثت بسبب متلازمة القلب السعيد، فالحزن الشديد مثل الفرحة الشديدة قد يؤثران على القلب، فيتسببان في أزمة قلبية، ويؤدي ذلك للوفاة المفاجأة.

أكد أصدقاء الصيدلي محمود الغنام أنه خطب في العام الماضي، وتحديدًا في 22 سبتمبر 2022، وعقد قرانه على عروسته إسراء سعد الحطاب، منذ أيام قليلة، وكان يستعد لحفل زفافه بعد ساعات قليله، لكن قبله لم يتحمل الفرحة المنتظرة، فمات موت الفجأة التي انتشرت بشكل واسع، وتصيب كثيرًا من الشباب، أما والدته المفجوعة بوفاة ابنها العريس لم تصدق خبر وفاة ابنها العريس، وأخذت تصرخ وتردد "العين جابتك الأرض يا ضنايا"

قرية الغنام بكفر الشيخ تتشح بالسواد



اتشحت قرية الغنام بمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ بالسواد، على رحيل الصيدلي الشاب ابن القرية، الذي توفى فجأة قبل زفافة بساعات قليلة، وكتب أصدقاءه على كارت دعوة زفاف محمود الغنام "العريس في ذمة الله"

زفاف الصيدلى ينقلب لعزاء، فيتو



وعبر أصدقاء العريس محمود عن حزنهم الشديد لفقده وخوفهم من انتشار موت الفجأة، وكتب جميل محمد السيدي "الفرح تحول لسرداق عزاء وفاة عريس يوم فرحه بالسكتة القلبية والموت المفاجيء عريس السماء دكتور صيدلاني محمود الغنام ابن كفر الشيخ مات فجأة قبيل زفافه بساعات يا رب تقبله شهيدا وألهم أهله الصبر والسلوان الله يصبر اهله دعواتكم له بان يغفر الله ذنبه ويدخله جنات النعيم"

Advertisements

وقال الكيلاني سليمان: "لا حول ولا قوة الا بالله، وفاة طبيب يدعي دكتور محمود محمد فوائد الغنام، مقيم بقرية الغنام دائرة مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، كانت حنة الاحد وفرحه كان النهاردة الاثنين 13 نوفمبر 2023، عريس الجنه فى ذمة الله نرجوا من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة ويصبر أهله وذويهم الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون"