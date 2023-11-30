مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة: إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد لأمن المنطقة

أصدر مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في القاهرة بيانا يدين من خلاله العدوان الإسرائيلي على غزة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين.

وجاء البيان كالتالي: "بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، فإن مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في القاهرة يدين وبشدة الغزة البربري وغير الإنساني للنظام الصهيوني المحتل على غزة والمنتهك لكافة المعايير الدولية القائمة على أساس احترام حقوق الإنسان حتى في الحرب ومراعاة حقوق النساء والأطفال والأسرى".

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وتابع البيان: "من المؤكد أن الجرائم التي ارتكبها النظام الصهيوني في غزة هي جرائم حرب انتهك وخالف بها كافة المعايير الدولية الإنسانية ضد المدنيين ما أدي إلي استشهاد 16000 من الأبرياء منهم 7000 فقط من النساء والأطفال علاوة على تدمير البنية التحتية والمباني ومراكز الخدمات، وبموجب القانون الدولي يتوجب على المجتمع الدولي محاكمة النظام الصهيوني على تلك الفظائع التي ارتكبها في حق المدنيين والأطفال".

وأختتم حديثه قائلا: "إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة علي أساس حق تقرير المصير هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الفلسطينية وهو السبيل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".