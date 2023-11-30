الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

شرطة الاحتلال تعتقل عددًا من أفراد عائلة منفذي عملية إطلاق النار بالقدس

شرطة الاحتلال، فيتو
شرطة الاحتلال، فيتو

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الشرطة تقتحم منزل عائلة منفذي عملية إطلاق النار بـ القدس وتعتقل عددًا من أفرادها".

 إطلاق النار بالقدس

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل 3 مستوطنين في الهجوم المسلح عند المدخل الشمال الغربي للقدس.

وأفادت صحيفة إسرائيلية، باستشهاد منفذي الهجوم عند المدخل الشمالي الغربي للقدس.

مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 8 آخرين

وكانت القناة ١٢ الإسرائيلية أفادت منذ قليل، بإطلاق نار على سيارات قرب مدخل القدس بضاحية راموت الاستيطانية ووقوع إصابات. 

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وعلى الجانب الأخر ذكرت "سكاي نيوز عربية" إن عملية إطلاق نار في حي راموت بالقدس أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 8 آخرين.

وأضاف: "سقوط 8 مصابين 2 منهم في حال حرجة والباقي متوسطة وطفيفة بعملية إطلاق نار في حي راموت بالقدس".

مركز الاتصال 101 التابع لنجمة داود الحمراء

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم نجمة داود الحمراء، زاكي هيلر: "ورد بلاغ إلى مركز الاتصال 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة القدس، حول حادث إطلاق نار على شارع وايزمان في ترامبيادا عند مدخل القدس، مسعفو نجمة داود يقدمون العلاج الطبي لـ 6 حالات متوسطة بينهم إصابة خطرة".
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المهاجمين المشتبه بهما "تم تحييدهما على الفور".

وأعلنت حركة حماس وإسرائيل تمديد الهدنة المتفق عليها بينهما في قطاع غزة لمدة يوم إضافي هو اليوم الخميس، ليصبح بذلك العدد الإجمالي لأيام التهدئة 7 أيام.

إطلاق سراح متبادل لمحتجزين وأسرى 

وتم خلال هذه الفترة إطلاق سراح متبادل لمحتجزين وأسرى من الجانبين، وسط توقعات بأن تبدء عملية عسكرية إسرائيلية في جنوب القطاع في حال لم يتم الاتفاق على تمديد التهدئة أكثر.

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غزة حماس مستوطنين الاحتلال الإسرائيلي

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