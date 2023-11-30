الانتخابات الرئاسية 2024، انطلاق غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة الانتخابات بالخارج، وتعليمات هامة للملحقين العماليين

تفتح 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم أبوابها أمام المصريين المقيمين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تجرى الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر 2023، وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 7،6،5 من يناير 2024.

استعدادات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية في الخارج

وفي إطار ذلك أعلن عدد من الوزارات والجاليات المصرية استعداداتها للانتخابات الرئاسية ومنها كيفية التواصل مع أبناء الجاليات المصرية في الخارج.

Advertisements

وفي إطار ذلك أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انطلاق غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، حيث يتم الرد على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

خطوات التواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة

تم تخصيص رقمين للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:

0220543411

أو على الرقم:

0220543415

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج، حيث يشترط القانون وجود جواز السفر المصري، على أن يكون ساريا، أو بطاقة الرقم القومي، سواء كانت سارية أم غير سارية، وأن يكون الناخب مسجلا بقواعد بيانات الناخبين.

وأكدت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي أن الانتخابات تستمر على مدار هذه الأيام في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

وأضافت السفيرة سها جندي أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عاما قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثله لقيادة الوطن، في السنوات المقبلة، ويمكن التأكد من وجود الأسماء في قواعد بيانات الناخبين من عدمه، بإدخال الرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر الرابط:

‏https://www.elections.eg/inquiry

وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر، وصوتهم مهم، ولذلك حريصون على أن يشاركوا بفاعلية، للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري.

من جانب آخر وجه حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، التابعة للوزارة، بتكثيف الجهود، والتواصل المُستمر مع العمال المصريين بالخارج - بالتعاون والتنسيق مع السفارات والقُنصليات المصرية- لتوعيتهم، وإرشادهم نحو المُشاركة، والإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

استعدادات مكاتب التمثيل العمالي للانتخابات الرئاسية

وأوضح أن 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة بالخارج، يعمل في نِطاق تواجُدها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، تُقدم لهم كافة أوجه الحماية والرعاية، وتُحافظ على حقوقهم، وتوعيهم بواجباتهم، وتَضّمن لهم علاقة عمل متوازنة وعادلة مع أصحاب الأعمال..

تلقى المُلحقين العماليين، رؤساء مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، رسالة من "الوزير" لتنفيذ 3 مهام خلال العملية الانتخابية، وذلك أثناء التواصل وعلى مدار الـ 24 ساعة مع "الوزارة"،وهي:"1"- موافاة إدارة التمثيل الخارجي التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة بنتائج التنسيق مع أصحاب الأعمال لتمكين العمالة المصرية من المشاركة في العملية الانتخابية.."2"- استمرار المُتابعة والتنسيق مع القنصليات والسفارات فيما يتعلق بالمُشاركة في كافة الإجراءات والمراحل الخاصة بالانتخابات.."3"- إرسال تقارير على مدار اليوم بشأن مُستجدات سير "عملية الاقتراع".

اقرأ أيضًا

جدير بالذكر أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج هي مكاتب تابعة لوزارة العمل، تقع مقراتها داخل السفارات أو القنصليات العامة بالخارج،ويبلغ عددها 9 مكاتب في 8 بلدان- منهم مكتبين في السعودية "جدة والرياض"-،وهي بلدان:السعودية، والأردن، والعراق، والكويت،ولبنان،وقطر، والإمارات،وإيطاليا..

وتُخصِص "الوزارة" على موقعها الرسمي صفحة بعناوين،وأرقام التواصل مع هذه المكاتب، وذلك على الرابط:

https://www.manpower.gov.eg/AdvisersAddresses.html

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد بادرت إلى تقديم الدعوة إلى جامعة الدول العربية، للمشاركة ببعثة رسمية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستُجرى خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وداخل البلاد أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وذلك في إطار حرص الهيئة على مشاركة أكبر قدر ممكن من المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية في متابعة الاستحقاق الانتخابي، إيمانا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به، وأن هذا النوع من المتابعة يمثل جزءا مهما من العملية الانتخابية، فضلا عما يحققه من إمكانية الاستفادة بأية ملاحظات قد ترد في تقارير المنظمات.