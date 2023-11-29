عقوبات خرق فترة الصمت في الانتخابات الرئاسية

بدأت، اليوم الأربعاء، فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج، والتي من المقرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبر المقبل.

عقوبات خرق فترة الصمت الانتخابي

وحدد القانون فترة الصمت الانتخابى وهي الفترة التي يحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية تمهيدا للتصويت خارج جمهورية مصر العربية.

ويمنع خلال فترة الصمت الانتخابي على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أى نشاط فى إطار حملتهم الانتخابية.

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كما يمنع على المرشحين القيام بأى عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.

وتلتزم وسائل الإعلام بالحيادية في العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء فى وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.

ويقتصر دور وسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابى بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم فى اتجاه المشاركة فى الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين.

والحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.

عقوبات خرق ضوابط الدعاية الانتخابية

وبعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، وكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون رقم 22 لسنة 2014.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 24 من هذا القانون وبمصادرة ما جرى تلقيه من أموال.

تصويت المصريين بالخارج

وتنطلق عملية تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية أيام 1 و2 و3 ديسمبر القادم فى 121 دولة حول العالم وفق القواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة.

تشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم 32 لسنة 2023، والخاص بتشكيل ومقار اللجنة العامة واللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.

تشكيل اللجان العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج

وتشكل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج ومقرها الهيئة الوطنية للانتخابات من الأتي أسماؤهم:

القاضي أحمد حسن سيد بنداري "رئيسا

القاضي شادي ممدوح رياض مصطفى "عضوا "

القاضي شريف صديق عبد العزيز "عضوا "

القاضي أحمد إبراهيم مصطفى سليمان "عضوا "

القاضي علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل "عضوا "

المستشار وليد محمود علي إبراهيم عمر "عضوا "

المستشار محمد أحمد محمد محمد عبد العال "عضوا"

المستشارة إنجي هشام عبد السلام حسن بدوي "عضوا "

المهندس محمود أحمد محمود مزروع "عضوا "

المهندس كريم عادل محمود فرج "عضوا".