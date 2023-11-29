الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: استحداث بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على المكفوفين

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات, فيتو

أكدت  الهيئة الوطنية للانتخابات استحداث بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وإعمال حقهم في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستُجرى خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وداخل البلاد أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.  

بروتوكول تعاون مع التضامن الاجتماعي 

وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير وإتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم، وحق ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية، وفي الترشح والتصويت، على قدم المساواة مع كافة فئات الشعب، وستساهم الوزارة في توفير الإتاحة لكافة أنواع الإعاقات. 

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وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن توقيع البروتوكول يهدف إلى حصول الهيئة على قاعدة البيانات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة للاهتداء بها في توفير آليات تيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستحقاق الانتخابي المقبل. 

تصويت المصريين بالخارج 

من ناحية أخرى، تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإنطلاق انتخابات المصريين بالخارج في  137 سفارة وقنصلية بـ 121 دولة حول العالم أبوابها أمام المصريين المقيمين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستُجرى أيام 1 و2 و3  ديسمبر المقبل.

ضوابط التصويت بالخارج 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

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الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ذوى الاحتياجات الخاصة

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