أخبار الفن اليوم.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل.. مهرجان الجونة السينمائي يعيد فتح باب استقبال طلبات اعتماد دورته السادسة

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأحداث الفنية ومن أبرزهم كـ الآتي.

كشف عاطف إمام، عضو نقابة المهن الموسيقية عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بعد تعرضه لأزمة صحية ألزمته الفراش.

وقال عاطف إمام في تصريح خاص لـ"فيتو": “حالة مصطفى كامل الصحية تحسنت بشكل كبير بعد تعرضه لأزمة صحية ألزمته الفراش”.

وأضاف: "بيتابع معانا بالتليفون من البيت وعارف كل كبيرة وصغيرة في النقابة ومن المفترض أن يعود إلى مقر النقابة لممارسة عمله بشكل طبيعي يوم الأحد المقبل".

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كشف الشيخ محمود التهامي، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده الشيخ ياسين التهامي، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، يوم الجمعة الماضي، أثارت قلق جمهوره

وقال محمود التهامي في تصريح خاص لـ"فيتو": “إن الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي أصبحت متحسنة بشكل كبير عن الأيام الماضية، وذلك بعدما كان يعاني ألمًا في الظهر”.

وأكد محمود التهامي، أن والده الشيخ ياسين التهامي يريد العودة لاستئناف نشاطه وإحياء الحفلات من جديد، مشيرًا إلى أن الأسرة رفضت الأمر حاليا لحين الاطمئنان على حالته الصحية وتعافيه بشكل كامل.

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل أحمد الخليلي، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، وذلك من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع “فيس بوك”.

وقالت نقابة المهن التمثيلية: "تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنان أحمد الخليلي والذي توفي أمس الثلاثاء.

و أضافت: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وصل الممثل "جوناثان ميجورز"، مع حبيبته "ميجان جود"، إلي محكمة مانهاتن الجنائية، لبدء محاكمته بتهمة العنف الأسري، حيث من المقرر النطق بالحكم اليوم.

وكانت محكمة نيويورك، في جلستها السادسة، لمحاكمة الممثل "جوناثان ميجورز " بتهمة العنف الأسري، حجزت القضية للحكم بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣.

ورفض قاضي المحكمة العليا في نيويورك، طلب محامي دفاع الممثل جوناثان ميجورز، برفض القضية وقرر بأن الممثل مُذنب، وسيتم النُطق بالحُكم النهائي عليه بتاريخ ٢٩ نوفمبر، ويواجه الممثل عقوبة بالسجن من ٦ أشهر إلى ٦ سنوات، بعد اتهامه، بالعنف الأسري.

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، إعادة فتح الباب لقبول طلبات الاعتماد، وذلك بعد الإعلان عن عودة المهرجان في دورة استثنائية تقام خلال الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر المقبل.

طرح أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت أغنية “بقينا لبعض" إهداء لزوجته لمى الشواربي وذلك علي إحدى منصات الموسيقى الشهيرة بعد احتفالهما بزواجهما يوم السبت الماضي، بحضور نجوم الفن.

حرص الفنان حسام حسني، علي تهنئة حميد الشاعري بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم الأربعاء 29 ديسمبر، بصفته واحدا من أهم أبناء جيله والذي ساهم في تغيير شكل المزيكا.

تحيي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حفل ليلة رأس السنة 2024 في ألمانيا.

ونشرت نوال الزغبي بوستر الحفل عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلقت: لا أستطيع الانتظار للاحتفال بليلة رأس السنة 2023/2024 معكم في ألمانيا.