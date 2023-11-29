الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

محمود ياسين التهامي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده

ياسين التهامي، فيتو
ياسين التهامي، فيتو

كشف الشيخ محمود التهامي، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده الشيخ  ياسين التهامي، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، يوم الجمعة الماضي، أثارت قلق جمهوره.

الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي 

وقال محمود التهامي في تصريح خاص لـ"فيتو": “إن الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي أصبحت  متحسنة بشكل كبير عن الأيام الماضية، وذلك بعدما كان يعاني ألمًا في الظهر”.

وأكد محمود التهامي، أن والده الشيخ ياسين التهامي يريد العودة لاستئناف نشاطه وإحياء الحفلات من جديد،  مشيرًا إلى أن الأسرة رفضت الأمر حاليا لحين الاطمئنان على حالته الصحية وتعافيه بشكل كامل.

Advertisements

وكان الشيخ ياسين التهامي قد تعرض إلى وعكة صحية بشكل مفاجئ أثارت قلق الجمهور أجبرته على الحصول على قسط من الراحة لبضعة أيام.

وكتبت الصفحة الرسمية للشيخ ياسين التهامي عبر موقع “فيس بوك”: "الإخوة الأحباب نشكر لكم جميعا شعوركم الطيب ودعواتكم المخلصة وسؤالكم الدائم على صحة الشيخ ياسين التهامي".

وتابعت: "نسأل الله أن يتم شفائه على خير وأن يعود لأحبابه قريبا جدا إن شاء الله تعالى  وجزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم.

وفي نفس السياق، قرر الشيخ محمود التهامي إلغاء جولته في الإمارات حيث أنه قال:" لظروف خاصة تم إلغاء جولة الإمارات وماليزيا ونسأل الله العفو والعافية".

بينما واصل الشيخ محمد التهامي نجل عميد المنشدين حفلاته داخل مصر حيث نشر مقاطع فيديو على صفحته الشخصية ب"فيس بوك" لحفله الحاشد بمدينة أرمنت بمحافظة الأقصر.

وكان الشيخ ياسين التهامي سلطان المداحين وعميد المنشدين أحيا  الليلة اليتيمة لاحتفالات مولد السيد البدوي وذلك بعد غياب 3 أعوام نتيجة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا 2020، فيما يحرص الملايين من المحبين والصوفية على التوافد برحاب المسجد الأحمدي في مدينة طنطا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسين التهامي الشيخ ياسين التهامي أزمة الشيخ ياسين التهامي الشيخ محمود التهامي اخبار الفن

مواد متعلقة

آخر تطورات الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي

نجله ألغى حفلاته الخارجية، تفاصيل الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي بعد تعبه المفاجئ

الأكثر قراءة

إعلان عاجل حول الحالة الصحية لأمير الكويت

بتوقيت القاهرة، كاف يحدد موعد حفل الأفضل في إفريقيا

راعٍ جديد يظهر على قميص الزمالك أمام فيوتشر بالدوري

في عيد ميلاد الكابو.. 5 دويتوهات ناجحة لحميد الشاعري (فيديوجراف)

جماعة الحوثي تحسم مصير السفينة الإسرائيلية المحتجزة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المحلي

من يحدد سعر المتر في تصالح مخالفات البناء بالقانون الجديد؟

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

شائعات حول علاقة صاحبة الجلالة بمذيع بريطاني

أغرب رقم قياسي في جينيس، أب يدفع عربة تحمل أطفاله

مفاجآت مذهلة عن حياة العائلة المالكة البريطانية، في كتاب جديد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المحلي

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلاد الكابو.. 5 دويتوهات ناجحة لحميد الشاعري (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقته بالهموم والحزن وقلة الرزق وكثرة الديون

دعاء المولود الجديد، أفضل ما يقال لشكر الله على المولود

الجامع الأزهر: النبي طيلة حياته كان يعمل على تنمية الوعي العقدي عند الناس

المزيد
الجريدة الرسمية