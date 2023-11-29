محمود ياسين التهامي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده

كشف الشيخ محمود التهامي، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده الشيخ ياسين التهامي، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، يوم الجمعة الماضي، أثارت قلق جمهوره.

الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي

وقال محمود التهامي في تصريح خاص لـ"فيتو": “إن الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي أصبحت متحسنة بشكل كبير عن الأيام الماضية، وذلك بعدما كان يعاني ألمًا في الظهر”.

وأكد محمود التهامي، أن والده الشيخ ياسين التهامي يريد العودة لاستئناف نشاطه وإحياء الحفلات من جديد، مشيرًا إلى أن الأسرة رفضت الأمر حاليا لحين الاطمئنان على حالته الصحية وتعافيه بشكل كامل.

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وكان الشيخ ياسين التهامي قد تعرض إلى وعكة صحية بشكل مفاجئ أثارت قلق الجمهور أجبرته على الحصول على قسط من الراحة لبضعة أيام.

وكتبت الصفحة الرسمية للشيخ ياسين التهامي عبر موقع “فيس بوك”: "الإخوة الأحباب نشكر لكم جميعا شعوركم الطيب ودعواتكم المخلصة وسؤالكم الدائم على صحة الشيخ ياسين التهامي".

وتابعت: "نسأل الله أن يتم شفائه على خير وأن يعود لأحبابه قريبا جدا إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم.

وفي نفس السياق، قرر الشيخ محمود التهامي إلغاء جولته في الإمارات حيث أنه قال:" لظروف خاصة تم إلغاء جولة الإمارات وماليزيا ونسأل الله العفو والعافية".

بينما واصل الشيخ محمد التهامي نجل عميد المنشدين حفلاته داخل مصر حيث نشر مقاطع فيديو على صفحته الشخصية ب"فيس بوك" لحفله الحاشد بمدينة أرمنت بمحافظة الأقصر.

وكان الشيخ ياسين التهامي سلطان المداحين وعميد المنشدين أحيا الليلة اليتيمة لاحتفالات مولد السيد البدوي وذلك بعد غياب 3 أعوام نتيجة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا 2020، فيما يحرص الملايين من المحبين والصوفية على التوافد برحاب المسجد الأحمدي في مدينة طنطا.