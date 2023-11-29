الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان أحمد الخليلي

أحمد الخليلي، فيتو
أحمد الخليلي، فيتو

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل أحمد الخليلي، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، وذلك من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع “فيس بوك”.

نقابة المهن التمثيلية تنعي أحمد الخليلي 

وقالت نقابة المهن التمثيلية: "تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنان أحمد الخليلي والذي توفي أمس الثلاثاء.

و أضافت: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛  داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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الفنان الراحل أحمد الخليلي ولد بالعريش في شمال سيناء  وكان يحب الفن منذ صغر سنه  وقدم أكثر من 35 عمل فني مختلف.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها أحمد الخليلي زهرة برية والذي عرض في عام 2009 ومسلسل الدنيا ريشة في هوا بالإضافة إلي عدد من المسلسلات الأخرى.

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