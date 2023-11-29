نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان أحمد الخليلي
نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل أحمد الخليلي، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، وذلك من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع “فيس بوك”.
نقابة المهن التمثيلية تنعي أحمد الخليلي
وقالت نقابة المهن التمثيلية: "تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنان أحمد الخليلي والذي توفي أمس الثلاثاء.
و أضافت: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.
الفنان الراحل أحمد الخليلي ولد بالعريش في شمال سيناء وكان يحب الفن منذ صغر سنه وقدم أكثر من 35 عمل فني مختلف.
ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها أحمد الخليلي زهرة برية والذي عرض في عام 2009 ومسلسل الدنيا ريشة في هوا بالإضافة إلي عدد من المسلسلات الأخرى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية