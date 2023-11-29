نجل محمد ثروت يهدي زوجته لمي الشواربي أغنية بقينا لبعض

طرح أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت أغنية “بقينا لبعض" إهداء لزوجته لمي الشواربي وذلك علي إحدي منصات الموسيقي الشهيرة بعد احتفالهما بزواجهما يوم السبت الماضي، بحضور نجوم الفن.

أغنية نجل محمد ثروت لزوجته

أغنية أحمد ثروت وبقينا لبعض من كلمات أحمد المالكي ومن ألحان محمد عبية وتوزيع موسيقي يحيي يوسف.

وكان الفنان محمد ثروت قد احتفل بزفاف نجله أحمد ثروت ولمى الشواربي، كابتن منتخب مصر لكرة اليد، يوم السبت الناضي، بأحد الفنادق الكبري بالزمالك، وحرص على الحضور عدد كبير من النجوم.

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وكان من أبرز الحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وزوجته فى ظهور نادر لها، والمطرب على الحجار، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والإعلامية سهير شلبي، والمذيعة سهير جودة، ومنى الشاذلي، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والفنان تامر حسني، وأحمد التهامي، وأنوشكا وماجد المصري.

حفل زفاف نجل محمد ثروت

وكان من ضمن الحضور أيضا الفنان شادي شامل والشاعر أحمد المالكي ومحمد رحيم وغيرهم.

وترجع قصة أحمد محمد ثروت وزوجته لمى إلى سنوات عديدة، إلى أن احتفلا بخطوبتهما العام الماضي 2022 وأهدى لها أغنية وجودك فرق، كما أنها رافقته طوال رحلة مرضه حين أصيب بمتلازمة ميلر فيشر، ورفضت التخلي عنه في ظل مرضه.

ومؤخرًا.. نشر المخرج أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو أثناء تواجده في ألمانيا لتلقي العلاج من مرض ميلر فيشر المناعي.

تفاصيل مرض نجل محمد ثروت

وكان المخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت كشف في وقت سابق عن كواليس إصابته بمتلازمة "ميلر فيشر"، ورحلة علاجه من المرض والتي استمرت خلال الشهور الماضية.

وقال أحمد ثروت في لقائه مع برنامج معكم منى الشاذلي والمذاع عبر قناة ON: "ربنا اختصني وحب يقول لي كلمتين على جنب وحب يعرفني كلمة الله أكبر حرفيًّا لما تحس إنك وصلت لمستوى من النجاح وإني تحولت لروبوت جوا الشغل، وربنا خلاني أعرف أقيم كل حاجة وتقصيري مع أهلي ونفسي".

وأضاف: "كنت في شغل وخلصت ووقت حملة قادرون باختلاف، وأنا واقف لاقيتني بكح نقطة دم وما كانش فيه اتزان خالص والأبعاد متغيرة والقوة منعدمة ومش حاسس إني ماشي على أرض صلبة".

وتابع: "المرض ده سريع بطريقة غير عادلة وفي ظرف 30 دقيقة فقدت الحركة، وأنا سايق العربية لقيت عيني الشمال قفلت، ورُحت المستشفى وقالوا جلطة لأن مفيش حد هيتوقع أن هييجي مرض لبني آدم واحد من كل 100 مليون"