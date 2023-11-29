آخر تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل
كشف عاطف إمام، عضو نقابة المهن الموسيقية عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بعد تعرضه لأزمة صحية ألزمته الفراش.
وقال عاطف إمام في تصريح خاص لـ"فيتو": “حالة مصطفى كامل الصحية تحسنت بشكل كبير بعد تعرضه لأزمة صحية ألزمته الفراش”.
وأضاف: "بيتابع معانا بالتليفون من البيت وعارف كل كبيرة وصغيرة في النقابة ومن المفترض أن يعود إلى مقر النقابة لممارسة عمله بشكل طبيعي يوم الأحد المقبل".
وكان الفنان مصطفى كامل، قد أعلن عن تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الأزمة الصحية ألزمته الفراش.
في هذا السياق، كتب مصطفى كامل، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “الأخوة والأحباب والزملاء.. شكرًا لكل من اتصل بي أو أرسل رسائل للاطمئنان ولم أتمكن من الرد عليه طوال الفترة الماضية نظرًا لمروري بأزمة صحية شديدة ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يوميًا.. الحمد لله رب العالمين اللهم اشفنا واشفي مرضانا جميعًا”.
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