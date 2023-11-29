فوائد النعناع، يقوى المناعة ويساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا

فوائد النعناع، النعناع من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها مذاق مميز ونكهة لا تقاوم وعادة يضاف الشاى ويقدم كمشروب دافئ.

وفوائد النعناع، عديدة حيث كان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يقدم كمشروب علاجى وله قيمة غذائية عالية ويدخل فى صناعة الأدوية.

أهمية النعناع للصحة

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن النعناع من الأعشاب الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا وهى تعتبر من المنكهات الأساسية فى مصر حيث تضاف المشروبات الدافئة خاصة الشاى، وتدخل في صناعة الأدوية، وينصح بها الخبراء كمشروب دافئ يقوى المناعة ويساعد فى علاج العديد من الأمراض، ولكن يجب تناوله بحذر وبدون إفراط لأن كثرة تناوله يسبب حرقة المعدة وارتجاع المريء، لذا يكفى تناوله مرتين يوميا.

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القيمة الغذائية الموجودة في النعناع

وأضاف السيد، أن النعناع له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة مثل الفسفور والحديد وفيتامين سي وفيتامين والبوتاسيوم وفيتامين د وفيتامين ه، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

فوائد النعناع، فيتو

فوائد النعناع

وتابع، أن هناك فوائد علاجية عظيمة تدفعنا لتناول النعناع، ومن فوائد النعناع:-

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يقوى العظام والمفاصل لاحتوائه على الكالسيوم.

يقوى عضلة القلب ويعزز صحة الأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.

يهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء ما يساعد في مقاومة الاكتئاب.

يساعد فى تنشيط المخ ورفع معدلات التركيز.

يساعد فى مقاومة وعلاج أمراض السرطان خاصة سرطان البروستاتا وسرطان الرئة، ويخفف من حدة العلاج الكيميائي.

يساعد فى تخفيف الاحتقان فى القصبات الهوائية والرئتين ما يسرع من شفاء أى إصابة بهما.

يساعد فى تخفيف نوبات الربو لأنه يرفع من من كفاءة الجهاز التنفسي حيث أن رائحة النعناع القوية تفتح الممرات الهوائية وتسبب الراحة عند التنفس.

ينشط الجسم لأنه يساعد على مرور الدورة الدموية بالجسم.

يساعد في علاج نزلات البرد والانفلونزا والتهاب الحنجرة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

يعزز من صحة الجهاز التنفسي ويرفع كفاءة الرئتين.

يعالج الانتفاخات والغازات ويطهر المعدة.

يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يرفع معدلات حرق الدهون بالجسم ما يساعد فى إنقاص الوزن.

يخفف من آلام الدورة الشهرية.

يساعد على علاج السعال ويطرد البلغم ويحتوي على مضاد قوي للالتهابات، ما يساعد على علاج التهابات الجهاز التنفسي.

يساعد فى تنظيم حركة الجهاز الهضمي، وعلاج عسر الهضم.

يساعد في علاج اضطرابات القولون العصبي.

يخفض مستوى ضغط الدم ما يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

مسكن قوى لآلام المعدة والمفاصل.

يقضى على رائحة الفم الكريهة لقدرته على قتل البكتيريا الموجودة بالفم المسببة لهذه الرائحة.

يساعد فى علاج الغثيان لدى المرأة الحامل خلال أشهر الحمل الأولى.