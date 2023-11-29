الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد البطاطا، تقوى العظام والعضلات وتعالج أنيميا فقر الدم وتحارب السرطان

فوائد البطاطا، فيتو
فوائد البطاطا، فيتو

فوائد البطاطا، البطاطا من الخضروات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة لتقديمها بطرق مختلفة، ورغم أنها من الخضروات إلا أنها تقدم كنوع من التسالى أو الحلوى المنزلية.

وفوائد البطاطا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وينصح بها الأطباء للكبار والصغار حفاظا على الصحة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البطاطا من عائلة البطاطس وهى من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم، ويجب على الأمهات تقديمها للصغار كوجبة غذائية متكاملة تعمل على نموهم بشكل صحى وبدون مشاكل صحية.

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أهمية البطاطا فى الشتاء 

واضاف السيد، أن البطاطا تقدم عادة ساخنة سواء كانت مشوية أو مع اللبن والسكر فى الفرن وبالتالى يزداد الإقبال على تناولها في فصل الشتاء لأنها تمنح الشعور بالدفء، لذا يجب الإكثار من تناولها فى فصل الشتاء.

القيمة الغذائية الموجودة في البطاطا 

وتابع، أن البطاطا لها قيمة غذائية عالية حيث تحتوى على فيتامين أ والحديد والبوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين سي والبروتينات والمنجنيز والالياف والكربوهيدرات وحمض الفوليك، فهى متكاملة العناصر الغذائية.

فوائد البطاطا، فيتو 

فوائد البطاطا 

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، أن من فوائد البطاطا:-

  • تقوى العظام والمفاصل لاحتوائها على الكالسيوم والبوتاسيوم.
  • تساعد فى مقاومة علامات الشيخوخة مثل ضعف البصر، وضعف جهاز المناعة، احتواء البطاطا على فيتامين C، تجعلها الحل الأمثل لمحاربة الجذور الحرة التي تحاول تدمير خلايا الجسم، والتعجيل بعلامات الشيخوخة.
  • مهمة للصغار لأنها تمدهم بالطاقة وتقوى عظامهم وتحافظ على نموهم بشكل صحى.
  • مهمة لصحة الحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك الذي يساعد في نمو الأجنة وحمايتهم من التشوهات.
  • تحفز الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء، ما يساعد في علاج أنيميا فقر الدم.
  • تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.
  • تعزز من نضارة البشرة وإشراقتها لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة.
  • تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • تنظم حركة الجهاز الهضمي لاحتوائها على الألياف التي تنظف القولون وتمنع الإمساك وتطرد السموم من الجسم.
  • تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • تساعد فى علاج النحافة إذا تم إضافتها للنظام الغذائي اليومي لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والسعرات الحرارية.
  • تعزز من صحة النظر والعيون لاحتوائها على فيتامين أ.
  • تساعد فى الوقاية من أمراض السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • تقوى عضلة القلب وتقلل فرص الإصابة بأمراض القلب لاحتوائها على البوتاسيوم.
  • تقوى العضلات وتمنع الإصابة بالشد العضلى أثناء التمرين وبالتالي مهمة للرياضيين.
  • تساعد فى الوقاية من أمراض السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
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