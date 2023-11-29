الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الينسون، قدميه لصغارك في الطقس البارد لتقوية مناعتهم

فوائد الينسون، فيتو
فوائد الينسون، فيتو

فوائد الينسون، الينسون من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها قيمة غذائية عالية وعشاق كثيرون وهو مهم في فصل الشتاء لتقوية المناعة.

وفوائد الينسون، عديدة حيث يحتوي على العناصر الغذائية المهمة وينصح به الخبراء دائمًا خاصة للصغار، وكان يستخدم في الطب القديم.

 

أهمية الينسون للصحة

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الينسون من الأعشاب العطرية الشهيرة التي كانت تستخدم في الطب القديم ويدخل في صناعة بعض الأدوية وذلك لأهميته العلاجية، وفي فصل الشتاء بحب الإكثار من تقديمه لأفراد الأسرة خاص. للصغار لأنه يساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا ويقوى المناعة.

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القيمة الغذائية الموجودة في الينسون 

وأضافت منى، أن الينسون له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، مثل الزنك والنحاس والحديد والكالسيوم وحمض الفوليك والبوتاسيوم والماغنيسيوم والفسفور وفيتامين سي وفيتامين أ، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة لذا يجب تناوله باستمرار.

فوائد الينسون، فيتو 

فوائد الينسون 

وتابعت، أن من فوائد الينسون:-

  • يحسن المزاج ويهدئ حدة التفكير وبالتالى مهم فى الوقاية من الاكتئاب.
  • يساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ ويمنع الأرق ويعالج اضطرابات النوم.
  • يزيد الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء.
  • فاتح طبيعي للشهية وبالتالي مهم للصغار.
  • يساعد فى تخفيف نوبات الربو، لأنه يعزز من كفاءة الجهاز التنفسي.
  • يمنع الإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.
  • يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على نسبة جيدة من الكالسيوم.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة مثل الزنك.
  • يساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق والسعال.
  • يعزز من صحة الجهاز التنفسي ويساعد فى طرد البلغم.
  • يخفض من مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرضى السكري ولكن دون إفراط لأنه قد يسبب هبوطا حادا في سكر الدم ما يسبب الدخول فى غيبوبة سكر.
  • يهدئ اضطرابات القولون مثل الانتفاخ والغازات والإمساك أو الإسهال.
  • يساعد فى علاج الالتهابات بالجسم لأنه يعتبر مطهرا قويا وطاردا للسموم من الجسم.
  • يساعد فى علاج الأمراض العصبية والاضطرابات العصبية.
  • يدر لبن الأم المرضعة ما يساعد فى تغذية حديثي الولادة ونموهم بشكل صحى.
  • ينظم حركة الجهاز الهضمي ويعالج المغص ويساعد فى علاج قرحة المعدة وأعراضها.
  • يطرد الغازات ويمنع تكونها لأنه يحتوى على البكتيريا النافعة التى تمنع تخمر الطعام بالجهاز الهضمي.
  • يساعد في علاج أنيميا فقر الدم، لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • يقلل الهبات الساخنة التى تصيب النساء فى سن اليأس، لأنه يساعد فى إفراز هرمونات الأنوثة بالجسم.
  • يقلل من حدة التوتر والقلق وبالتالي يحافظ على الهدوء النفسي والعصبي.
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الينسون فوائد الينسون القيمة الغذائية الموجودة في الينسون أهمية الينسون للصحة الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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