الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

جنايات شبرا تحيل أوراق صنايعي رخام للمفتي لقتله شخصًا

محكمة الجنايات، فيتو
محكمة الجنايات، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد حلمى الشماسى، ومحمود منير خليل، وهيثم جمال محمد الدين، ووكيل النيابة شريف أشرف شريف، وأمانة سر على الفرماوى، بإحالة أوراق صنايعي رخام إلي فضيلة المفتي لإبداء الرأى في إعدامه.

وتضمن أمر الإحالة اتهامه بقتل المجني عليه "أحمد زكى أ" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقدً العزم واعدًا العده لذلك الغرض  سلاحًا ناريا وسلاحًا أبيض فرد خرطوش ومطواة) وما أن ظفر به حتى أشهر السلاح الناري  صوب المجني عليه فأستقرت إحداها برأسه محدثًا به الإصابات، التي أدت إلى وفاته.

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وتابع أمر الإحالة ان المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" وأحرز ذخائر طلقة، مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الوصف السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو أحرازها أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيض ( مطواه ).

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