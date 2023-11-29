مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشرفي الدوري الممتاز بث مباشر

الزمالك، يخوض نادي الزمالك مواجهة قوية أمام مودرن فيوتشر والتي ستقام في الجولة الثامنة من بطولة الدوري علي ملعب السلام في السابعة مساء اليوم الاربعاء.

وتقدم فيتو لكم خدمة مشاهدة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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تشكيل الزمالك أمام فيوتشر

ويأتي تشكيل الزمالك كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد عواد



في خط الدفاع: محمد طارق، محمد عبد الغني، حمزه المثلوثي، عمر جابر



في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - إبراهيما نداي



في خط الهجوم: يوسف أوباما- سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

مباراة الزمالك وفيوتشر تقام اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويسعي لاعبو الزمالك لتصحيح المسار في بطولة الدوري من خلال الفوز اليوم علي فيوتشر بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري.

قائمة الزمالك في مواجهة فيوتشر

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

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خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على الدفع بسيف الجزيري لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر في لقاء اليوم بالدوري الممتاز.

ويدرس الجهاز الفني اللعب برأس حربة في مباراة اليوم وهناك تفكير للدفع باللاعب لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر.