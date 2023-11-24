جنوب إفريقيا تلجأ إلى محكمة العدل الدولية لتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري

أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، أن بلادها بصدد تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية تطالب فيه بتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري.

إجراءات رفع القضية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية



ونقلت صحيفة News24 عن الوزيرة قولها: "جنوب إفريقيا وفلسطين تعملان حاليا على صياغة إجراءات رفع القضية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لإعلان إسرائيل دولة فصل عنصري".

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قد دعا في وقت سابق المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في ممارسات إسرائيل في فلسطين بوصفها جرائم حرب.

وصوت برلمان جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء على قرار غير ملزم لإغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار والمفاوضات.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة.

وتسري الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.

سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.

وسيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.



كما يتوقف الطيران الإسرائيلي تحليقه فوق غزة لـ6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا.

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انتصار المقاومة الفلسطينية على إسرائيل

من ناحيته قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الجمعة، إن شجاعة الشعب الفلسطيني أصبحت مثار فخر واعتزاز، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن ليقبل بالاتفاق لولا خسائره في الميدان.



وأضاف: الأمين العام لـحركة الجهاد الإسلامي: "علينا أن نستمر في القتال لكسر العدوان وأهدافه لأنه لن يتوقف، وسنجبر العدو لاحقا على عملية تبادل كبرى تضمن تحرير أسرانا جميعهم"، مشددا على أنه لن يخرج بقية أسرى جيش الاحتلال من الضباط والجنود دون حرية كل أسرانا.

