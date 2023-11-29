الرياضة تستقبل بعثتي رفع الأثقال والكانوي والكياك بعد مشاركتهما ببطولة العالم وأفريقيا

أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة ماضية العزم في تنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولًا إلى الأولمبياد وهو الهدف الأسمى.

جاء ذلك خلال رسالة الوزير لشباب رفع الأثقال الذي نقلها الدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم والموهوبين نائبًا عن الوزير في استقبال أبطال رفع الأثقال بعد تحقيق تسع ميداليات متنوعة في بطولة رفع الأثقال بالمكسيك تحت 20 عامًا، وكذلك بعثة منتخب مصر للكانوي والكياك، وتحقيق ١٢ميدالية متنوعة فى بطولة أفريقيا للكانوى والكياك وتأهل اللاعبة سما فاروق إلي الأولمبياد.

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وأثنى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي جهود الاتحادين المصري لرفع الأثقال والكانوي والكياك، علي التعاون الدائم مع الوزارة من أجل ظهور أبطال منتخباتنا في البطولات بهذا الشكل اللافت والمميز.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي دعم الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة؛ الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد الوزير على الحرص توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.





وزير الشباب يتابع اعمال اتحاد شباب المصريين بالخارج





وعلى صعيد متصل تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعمال اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والذي يضم ٣ آلاف شاب وفتاة الموجودين في مختلف دول العالم، في إطار متابعته المستمرة لمختلف الاتحادات النوعية والبالغ عددها 14 اتحادًا نوعيًا.

وأكد وزير الشباب حرص الوزارة على التعامل والاهتمام بمختلف الكيانات والمبادرات الشبابية المختلفة ودائما الوزارة داعمة لكل الشباب المصري المتواجدين بالداخل والخارج، وحريصة على إشراك شباب المصريين في الخارج بالبرامج المتميزة والمنفذة للشباب داخل مصر من خلال وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مشاركتهم بمؤتمرات الشباب ويتم التنسيق والتعاون الدائم مع وزارة الهجرة في جميع الفعاليات التي تخص المصريين بالخارج.

وأضاف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على الدمج بين شبابنا في الخارج والداخل من خلال تسليط الضوء على النماذج المشرفة من شبابنا في الخارج كنماذج مشرفة ومثل أعلى للشباب داخل الوطن، وحث شباب المصريين بالخارج على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية، ودعم مشاركتهم في كافة الفعاليات والأنشطة التي تشارك فيها الدولة المصرية في الدول المقيمين بها بالخارج، والتواصل المباشر مع شباب الخبراء والعلماء المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم ونقلها لإحداث التنمية المطلوبة في مصر.

والتقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع أبناء الجالية المصرية بدولة كندا خلال زيارته إلى دولة كندا الاسبوع الماضى على هامش اجتماعاته ضمن مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات wada وخلال لقاءه تناول الوزير فى حوار مفتوح مع الشباب المصري المقيم بكندا مناقشة كافة القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية وكذلك الرياضية ومتطلبات الشباب وتلبية تطلعاتهم فى المشاركة فى المنتخبات المصرية وغيرها من الموضوعات.

جدير بالذكر أن اتحاد الاتحادات النوعية والمنشأ بالقرار الوزاري رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠٢٠، يضم في عضويته "14" اتحادًا نوعيًا، وهي: اتحاد" الشركات، الرياضة للجميع، الثقافة الرياضية، ستريت ورك أوت، الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، الألعاب الإلكترونية، الملاحة الرياضية، الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل، الاتحاد الرياضي للجامعات، اتحاد شباب عمال مصر، اتحاد مراكز شباب مصر، الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة، الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية.